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經濟

香港地產

恒地大角嘴福澤街舊樓批強拍 底價2.86億

【明報專訊】恒地（0012）近年在大角嘴積極發展「利奧坊王國」，該集團去年就福澤街24至30號（雙號）永發大樓提出強拍申請，據土地審裁處資料，項目最新獲批強拍，底價2.86億元，與去年10月申請的底價逾2.84億元相若，每方呎樓面地價約5675至6008元水平。

據土地審裁處文件顯示，上述永發大樓佔面積約5600方呎，現為一幢1幢6層高商住物業，物業早於1964年落成，樓齡約60年，項目坐落於住宅（甲類）用地，若以純住宅發展，地積比率為8.5倍；若作商住發展，地積比率為9倍，可建樓面分別約4.76萬方呎或5.04萬方呎，而據土地審裁處最新批出拍賣底價2.86億元計，每方呎樓面地價分別約6008元及5675元。

市建局9882萬收購衙前圍道全幢

資料顯示，今次強拍申請有3間公司，分別是朗殿有限公司、沛峰有限公司，以及明榮投資有限公司，後者公司董事包括恒地主席兼董事總經理李家誠、執行董事馮李煥瓊等，恒地等持有之業權比例由去年申請時93.75%增至97.92%。事實上，恒地多年來一直進行多項市區重建，上周強拍修訂條例生效後，隨即就紅磡黃埔街18、18A、20、20A號地盤提出申請，成為降低強拍門檻後、亦是今年首個強拍申請。

另市建局收購九龍城一帶舊樓，帶挈不少投資者獲利，由南洋商業銀行持有的九龍城衙前圍道86號南信樓全幢，獲市建局以9882萬元收購，項目包括面積約1200方呎地舖，另1至5樓每層面積約1000方呎，合共即約6200方呎，折合呎價約1.59萬元。資料顯示，南洋商業銀行早於1980年代已持有相關物業，相信獲利甚豐。

相關字詞﹕南洋商業銀行 市建局 恒地 強拍申請 福澤街24至30號

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