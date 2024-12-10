兆山苑兩房370萬沽 9個月炒貴近兩成半

中原地產資深分區營業經理劉俊雄表示，屯門睇樓氣氛活躍，隨着聖誕節假期將至，買家紛紛加快入市步伐，本月暫錄約30宗二手買賣成交，其中兆山苑D座中層6室，實用面積546方呎，兩房間隔，以370萬元自由市場價易手，實呎6777元。資料顯示，近期同類單位做價約310萬元至360萬元不等，是次成交價為屋苑近14個月新高。最新成交單位的原業主為投資者，今年3月以298萬元自由市場價買入，持貨約9個月，帳面獲利72萬元或24%。

將軍澳中心本月首8日8成交

另外，將軍澳中心本月首8天即錄得8宗成交，交投明顯加快，大有機會超越上月全月14宗交投，屋苑本月平均實用呎價13,521元。中原地產副區域營業經理黃靜娟表示，將軍澳中心11座低層D室，實用面積384方呎，兩房間隔，由新婚客以570萬元承接，實呎14,844元。 原業主早於2008年5月以248萬元購入，持貨逾16年半，帳面大幅獲利322萬元或1.3倍。

愉田苑2房銀主盤363萬沽

兩年貶值18%

樓市跌勢雖稍為喘定，惟近日仍錄不少銀主盤易手個案。美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田愉田苑B座最低層單位，實用面積466方呎，兩房間隔，以363萬元自由市場價易手，實呎7790元。

資料顯示，原業主2023年3月以約445萬元自由市場價購入，持貨近兩年，其間最少5次向不同銀行或財務機構借貸，最終淪為銀主盤，物業近兩年帳面貶值82萬元或18%。

皇璧複式3238萬沽 14年實蝕三成

過去頻錄蝕讓成交的油柑頭皇璧，新近再有損手個案，其中由具澳門背景業主持有的高層複式D室，實用面積2432方呎4房4套戶，早前以3238萬元連兩個車位易手，實呎13,314元。原業主2010年以4335萬元一手購入，持貨約14年，帳面蝕讓約1097萬元，連使費則料實蝕約1320萬元或約30%。