報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年12月10日星期二
股市最前線
中央撐經濟 恒指即彈逾500點 成交再突破2000億 夜期續炒上高水逾400點
內地上月CPI升0.2% 低預期
渣打料明年港GDP增長放緩至2.2%
銀公：研取代實體支票 明年初交報告
騰訊南非大股東減持 持股降至23.99%
金管局續開放港銀設施一站式數據
一品雞煲轉美上市 半年少賺七成 三度港申上市失敗 高位定價市值近10億
天瑞水泥獲准復牌 股價飈12倍
證監：今海醫療股權高度集中 街貨9.8%
特朗普首表態不換鮑威爾 交易員料美聯儲本月續減息1/4厘
Nvidia涉違反壟斷法 市監總局立案調查
日上季GDP終值增長1.2% 日圓兌每美元曾漲至149.8
張兆聰：信義玻璃落後 可短線投機
港元定存中銀香港1個月年息見4厘
美元定存高息精選
黃雯怡：耐世特上望4元
何民傑：北都應研勾地 免流標困局
葉仕偉：2025年ESG五大趨勢
中國反擊美國科技禁運 加強軍民兩用物資出口管制
技術取勝：融創上望3.3元沽壓大
劉思明：港股飈升 熱潮後承接力成關鍵
周顯：做實業最穩陣 飲食零售例外
湯文亮：尹錫悅其實是賭一鋪
元朗朗天峰擬農曆新年前推 涉594伙1房245呎起 樓花期約1年
澐澋4房7835萬沽 實呎4.19萬
兆山苑兩房370萬沽 9個月炒貴近兩成半
利園八期2026年次季落成 涉逾百萬呎 設6萬呎綠化空間
恒地大角嘴福澤街舊樓批強拍 底價2.86億
港元定存中銀香港1個月年息見4厘
prev
next
【明報專訊】港元定存高息精選1個月見4厘，為中銀香港「特優港元定期存款（以外幣兌換）」之特優年利率。
（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
中央撐經濟 恒指即彈逾500點 成交再突破2000億 夜期續炒上高水逾400點
內地上月CPI升0.2% 低預期
渣打料明年港GDP增長放緩至2.2%
銀公：研取代實體支票 明年初交報告
騰訊南非大股東減持 持股降至23.99%
金管局續開放港銀設施一站式數據
一品雞煲轉美上市 半年少賺七成 三度港申上市失敗 高位定價市值近10億
天瑞水泥獲准復牌 股價飈12倍
證監：今海醫療股權高度集中 街貨9.8%
特朗普首表態不換鮑威爾 交易員料美聯儲本月續減息1/4厘
Nvidia涉違反壟斷法 市監總局立案調查
日上季GDP終值增長1.2% 日圓兌每美元曾漲至149.8
張兆聰：信義玻璃落後 可短線投機
港元定存中銀香港1個月年息見4厘
美元定存高息精選
黃雯怡：耐世特上望4元
何民傑：北都應研勾地 免流標困局
葉仕偉：2025年ESG五大趨勢
中國反擊美國科技禁運 加強軍民兩用物資出口管制
技術取勝：融創上望3.3元沽壓大
劉思明：港股飈升 熱潮後承接力成關鍵
周顯：做實業最穩陣 飲食零售例外
湯文亮：尹錫悅其實是賭一鋪
元朗朗天峰擬農曆新年前推 涉594伙1房245呎起 樓花期約1年
澐澋4房7835萬沽 實呎4.19萬
兆山苑兩房370萬沽 9個月炒貴近兩成半
利園八期2026年次季落成 涉逾百萬呎 設6萬呎綠化空間
恒地大角嘴福澤街舊樓批強拍 底價2.86億
中央撐經濟 恒指即彈逾500點 成交再突破2000億 夜期續炒上高水逾400點
內地上月CPI升0.2% 低預期
渣打料明年港GDP增長放緩至2.2%
銀公：研取代實體支票 明年初交報告
騰訊南非大股東減持 持股降至23.99%
金管局續開放港銀設施一站式數據
一品雞煲轉美上市 半年少賺七成 三度港申上市失敗 高位定價市值近10億
天瑞水泥獲准復牌 股價飈12倍
證監：今海醫療股權高度集中 街貨9.8%
特朗普首表態不換鮑威爾 交易員料美聯儲本月續減息1/4厘
Nvidia涉違反壟斷法 市監總局立案調查
日上季GDP終值增長1.2% 日圓兌每美元曾漲至149.8
張兆聰：信義玻璃落後 可短線投機
美元定存高息精選
黃雯怡：耐世特上望4元
何民傑：北都應研勾地 免流標困局
葉仕偉：2025年ESG五大趨勢
中國反擊美國科技禁運 加強軍民兩用物資出口管制
技術取勝：融創上望3.3元沽壓大
劉思明：港股飈升 熱潮後承接力成關鍵
周顯：做實業最穩陣 飲食零售例外
湯文亮：尹錫悅其實是賭一鋪
元朗朗天峰擬農曆新年前推 涉594伙1房245呎起 樓花期約1年
澐澋4房7835萬沽 實呎4.19萬
兆山苑兩房370萬沽 9個月炒貴近兩成半
利園八期2026年次季落成 涉逾百萬呎 設6萬呎綠化空間
恒地大角嘴福澤街舊樓批強拍 底價2.86億
prev
next
相關新聞
美元定存高息精選