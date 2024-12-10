中國反擊美國科技禁運 加強軍民兩用物資出口管制

12月3日，中國汽車工業協會、中國半導體產業協會、中國通訊企業協會、中國互聯網協會，分別發表聲明，指美國晶片已不安全和不可靠，呼籲內地業者要主動採取應對措施，審慎選擇採購美國晶片，尋求擴大與其他國家和地區晶片企業合作，並積極使用內外資企業在內地製造的晶片。

同一日，國家商務部發表公告，為維護國家安全和利益，決定加強軍民兩用物項對美國的出口管制，即日正式實施。第一，禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。第二，原則上不批准鎵、鍺、銻、超硬材料等相關兩用物項對美國出口。對於石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。任何國家和地區的組織和個人，若違反上述規定，將原產於中國的相關兩用物項轉移或提供給美國組織和個人，將依法追究法律責任。

穩定關係無望 只好「禮尚往來」

根據公開資料，國家商務部和海關總署是在2023年8月1日起，對鎵、鍺相關物項實施出口管制；以及在同年12月1日，對幾種高敏感度石墨材料及其製品實施出口管制措施。當時表述是出口管制不是禁止出口，實施出口管制不針對任何特定國家，措辭顯然留有餘地。國家商務部這次的公告，措辭上明顯強硬得多。

相信是因為中國政府研判，在美國對華鷹派政客當道的情形下，中美關係未來很長時間都沒可能穩定下來（不要說改善），美國不但不會放寬科技禁運，甚至連停止加碼都不太可能，反而會不斷收緊，所以只好「禮尚往來」。尤其是國家商務部在美國商務部宣布新一輪對華出口限制措施翌日快速回應，可說是一反常態。相信早在月前美國媒體流傳有關消息時，中國相關部門已研究對策。

讓國民消消氣 好對內交代

事實上，內地媒體近期一再大量報道，中國對美國出口管制產生的效果，顯然有讓國民「消消氣」的意味。中國內地由7月1日起，對航空和航天發動機零部件、軟件及製造設備實施出口管制措施後，內地媒體10月大量報道，這項措施已影響到美國通用電氣公司（General Electric Company, GE）F404軍用航空發動機的生產，令它無法按原定時間交付給印度和韓國，間接令印度國產戰機「光輝」（Tejas）Mk1A及韓國FA-50輕型攻擊/教練機幾乎陷於停產的境况。11月底最新報道是美國最大軍民兩用小型無人機生產商Skydio雖然已將絕大部分零部件改為在中國內地以外採購，但其鋰電池一直全部由東莞一家日企子公司供應。由於Skydio向台灣出售產品，而被中國內地政府勒令上述東莞廠商不得向它出口鋰電池。Skydio現時只能使用其庫存鋰電池，向所有客戶交付無人機時，都要限量每部無人機只配一枚鋰電池。據報道，Skydio正在亞洲尋找其他鋰電池供應商，但該公司承認，可能要幾個月後才能令鋰電池的供應回復穩定。

對於這兩宗新聞，內地媒體普遍非常鼓舞。但筆者也不得不指出，上述航空零部件和鋰電池並不像光刻機等半導體製造設備般難以替代，要尋找替代來源，並不是那麼困難。

相比之下，根據半導體業內流傳的消息，美國對中國的最新一輪半導體技術管制，已經由原先18納米或以下製程的半導體製造設備，擴大到45納米或以下製程的半導體製造設備。雙方的出口管制措施的威力還是不成比例，猶如常規炸彈對核彈。

暫只能製造麻煩 未見一劍封喉效果

總括來說，筆者認為，中國對美國軍民兩用物資出口管制，直至11月只能對美國企業造成麻煩，令它們需要更多成本和時間來尋找替代來源。這與美國對中國企業實施的半導體技術封鎖的「一劍封喉」效果，還相差很遠。至於最新宣布的加強出口管制的效果，則有待未來觀察。

不過，肯動腦筋、有實質行動來回應，總好過什麼都不做，每次只是由外交部發言人發表一篇不痛不癢的聲明，表示「堅決反對」。需知道，內政嚴厲，但對美國不斷加碼的「卡脖子」和提高關稅一籌莫展，已經令國民累積了不少不滿情緒。若不能對內有些交代，實在說不過去。

再者，美國既然今年可以加碼對華的出口技術管制，連45納米製程的半導體設備也禁止內地企業採購。若中國政府什麼都不做，內地企業明年就可能連65納米製程的半導體設備也買不到，後年甚至無法購買90納米製程的半導體設備。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]