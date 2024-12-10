葉仕偉：2025年ESG五大趨勢

（1）CSRD影響力不斷擴大

2025年最具影響力的發展之一，將是企業永續發展報告指令（CSRD）影響力的擴大。

•更廣泛的適用範圍：CSRD現在不僅適用於大型歐洲公司，也適用於在歐盟境內擁有大量業務或銷售的非歐盟企業，這種擴張意味着全球更多的公司將需要遵守其嚴格的報告要求。

•全球供應鏈：由於CSRD要求詳細報告供應鏈實踐，因此向歐盟供貨的中東和其他地區的企業將需要加強其ESG實踐，以滿足這些新標準。

•投資者和市場壓力：隨着CSRD設定永續發展報告的基準，全球企業將面臨來自投資者和市場的愈來愈大的壓力，要求其遵守這些標準，即使它們不直接受到監管。

（2）將ESG融入核心業務策略

•策略ESG目標：公司將制定與其整體業務目標一致的明確、可衡量的ESG目標，確保永續發展融入其營運的各個方面。

•董事會級職責：ESG監督將成為董事會的重要職責，ESG考慮因素會影響從併購到產品開發和市場進入的主要業務決策。

•長期價值創造：企業將愈來愈多地將ESG不僅視為合規問題，而且視為長期價值創造的驅動力，從而增強其在快速變化的全球市場中的競爭力。

（3）加強社會責任與人權盡職調查

•強制盡職調查：公司將被要求對人權問題進行徹底的盡職調查，確保其營運不會助長強迫勞動、歧視或不安全工作條件等虐待行為。

•透明度和報告：有必要提高社會議題報告的透明度，要求公司根據CSRD和其他國際標準揭露其人權政策、風險和緩解策略。

•利害關係人參與：企業需要更積極地與利害關係人（包括員工、社區和民間社會組織）接觸，以確保其社會責任工作有效且可信。

（4）數據和技術在ESG報告中的重要性與日俱增

•人工智慧和大數據：將用於處理大量ESG數據，提供對永續發展績效的更深入見解，並幫助企業確定需要改進的領域。

•區塊鏈促進透明度：區塊鏈技術將在提高供應鏈透明度和可追溯性方面發揮關鍵作用，確保ESG數據可靠且可驗證。

•自動報告工具：隨着報告要求變得更加複雜，公司將採用自動化工具來簡化報告流程，降低錯誤風險並確保及時遵守CSRD等法規。

（5）區域重點：中東日益增長的ESG承諾

•永續發展目標（SDG）：中東國家正在根據聯合國永續發展目標（SDG）調整其經濟策略，推動對再生能源、永續基礎設施和社會發展的投資。

•綠色金融：在政府措施和國際合作伙伴的支持下，中東綠色金融的興起，將在資助ESG計劃和提高該地區的永續發展資格方面，發揮至關重要的作用。

2025年圍繞ESG的動態不斷發展，既有挑戰，也有機遇。

環環境社會及企業管治基準學會ESG投資委員會主席

[葉仕偉 全民造ESG]