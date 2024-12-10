黃雯怡：耐世特上望4元

此前中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布關於推進新型城市基礎設施建設、打造韌性城市的意見。其中提及，推動智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展。耐世特（1316）作為龍頭汽車轉向及自動駕駛賦能技術供應商，料可受惠政府政策。另美國新一屆總統特朗普的過渡團隊計劃將全自動駕駛汽車的聯邦框架作為交通部的首要任務之一，這有望推動輔助駕駛或自動駕駛迎來新的爆發期。這將改善耐世特在美國市場的銷售情况。

耐世特2024年上半年調整後收入近持平，經調整EBITDA年增6%。雖然2024年上半年新預訂量同比減25%至21億美元，但公司相信可在下半年推出更多項目，並有望實現2024財年60億美元新預訂量目標。三季度耐世特訂單達20億美元，重申全年訂單60億美元目標。

同時，公司在三季度贏得了北美主要皮卡車項目的換代業務，首次贏得來自歐洲及中國政策和製造商面向中國市場聯合開發項目的EPS業務，有持續良好的增長潛力；建議3.4元買入，暫上望4元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]