明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

騰訊南非大股東減持 持股降至23.99%

【明報專訊】騰訊（0700）南非大股東Naspers旗下投資旗艦Prosus最新披露，於上周五（6日）減持了騰訊47.4萬股，平均作價410.0358元，套現約1.94億元。這次減持後，Prosus持有騰訊的股份數量降至22.24億股，持股比例從24.01%下降至23.99%。

騰訊積極回購 推高大股東持股比例

值得注意的是，此次披露已是自2021年4月以來，第五次披露減持騰訊跨越整數百分點（見表），距上次2023年12月7日相隔約一年，相對過去數次每隔數月減持超過1個百分點持股的速度較慢。但細看期間減持股數大增，可知並非因大股東「惜售」，而是由於騰訊近年積極回購股份，間接推高大股東的持股比例，令須披露的時間間隔拉長。今年以來，騰訊回購金額已超過900億元，回購註銷後減少已發行股本，令南非大股東持股比例相對提高，以至需時更久才減持跨越1個百分點。

回溯歷史，從騰訊股權披露資料可見，Prosus於2020年6月持有騰訊29.61億股，持股比例達30.99%。不過，Naspers於2018年初定下3年禁售期屆滿後，便在2021年4月8日，以595元配售1.92億股，套現約1141.75億元，持股比例降至28.86%。當時Prosus曾表示至少未來三年不會再沽售股份。

然而，僅一年後Naspers於2022年6月底便宣布將通過「無上限」及有序出售旗下騰訊股份套現。

相關字詞﹕減持股票 騰訊

上 / 下一篇新聞