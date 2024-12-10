銀公：研取代實體支票 明年初交報告

料支票使用量每年減15%至20%

林慧虹表示，即使銀行沒有推動鼓勵使用電子支付，諮詢機構亦指因應科技發展，預期支票使用量每年會減少15%至20%。至於最終是否會完全取代實體支票，她認為並非短期內可以解決的問題。金管局副總裁阮國恒指出，局方希望隨着市場技術發展，有更多人使用電子支付，不過市場基建更新涉及使用習慣改變，在其他市場要改變實體支票也遇上類似問題，市民大眾轉用電子支付需要時間和誘因，不是簡單問題。

金管局上周公布單次特別措施，2021至2023年以建築期付款的自住樓花買家，按揭成數和供款與入息比率放寬至八成和六成，幫助物業估值下跌未能在銀行借足首期的買家。阮國恒表示，上述建期付款買家約3500宗，銀行有能力對此管理風險，當局亦要求銀行以風險定價，若這些客戶風險較高需要調整利率定價，當局完全理解。

以特別措施上會料少於3500宗

對於是否意味相關客戶按息很大機會上調，林慧虹則指若因為借貸成數、物業價格有較大風險，銀行按風險訂價是慣常做法。她又稱，並非所有相關建期付款買家均會借取按揭或符合使用資格，料最終使用安排的個案會少於3500宗，仍在業界接受相關申請的合理範圍。

金管局8月與業界成立中小企融資專責小組，處理個別中小企遇到融資困難的個案，阮國恒指至10月初共接受370宗個案，除了100宗僅作諮詢不需跟進，另有40宗客戶財務情况較差，銀行難施以援手，其餘200宗在銀行執行需時改進，經溝通後不少個案已獲處理。資產質素方面，阮國恒指截至第三季末本港銀行特定分類貸款比率升至1.99%，仍有上升趨勢，不過銀行撥備後盈利能力維持不錯，從監管角度並非有很大關注。