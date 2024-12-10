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經濟

內地上月CPI升0.2% 低預期

【明報專訊】國家統計局公布11月內地物價數據，居民消費價格（CPI）按年上升0.2%，低於市場預期的0.4%，亦較10月增速跌0.1個百分點，連續3個月放緩，不過撇除食物和能源的波動較大項目，11月核心通脹按年上升0.3%，較10月加快0.1個百分點，連續3個月溫和上升。11月工業生產者出廠價格（PPI）按年下跌2.5%，不過好過市場預期的2.8%，亦自4月以來首次收窄跌幅。

11月CPI按年升幅減弱，主要由食品升幅較10月放緩1.1個百分點帶動，包括汽車的交通工具物價按年下跌4.8%，較10月跌幅收窄0.5個百分點，通訊工具扭轉10月下跌2.8%至按年上升0.7%。11月CPI按月下跌0.6%，較10月跌幅擴大0.3個百分點，為3月以來最大按月跌幅。統計局城市局首席統計師董莉娟解釋，主要受鮮活食品價格超季節性下跌影響，11月全國平均氣溫為1961年以來最高，冷空氣偏少利於農產品儲運。

通脹持續低於1% 市場憂通縮

內地通脹持續在低於1%水平徘徊，市場擔心內地續有陷入通縮，影響居民消費的壓力。不過，信銀國際首席經濟師卓亮認為，近月內需有不錯的改善，10月零售總額按年增長回升至4.8%。卓亮預期內地經濟仍然存在挑戰，中短期通脹將持續平穩，他指物價平穩並非一定是壞事，因為可幫助居民維持購買力。

11月PPI按月上升0.1%，為5月以來首次。11月生產用品出廠價格按年下跌2.9%，生活用品價格按年下跌1.4%，分別較10月跌幅收窄0.4和0.2個百分點。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，未來國際大宗商品價格走弱、出口可能受到歐美等國行動影響，或加劇內地部分工業領域產能過剩問題，繼續為生產物價帶來壓力，料明年上半年PPI按年或仍錄約1%下跌；CPI的非食品價格仍然低迷，或反映整體內需復蘇仍然乏力，料明年通脹增0.5%，有利內地實施適度寬鬆的貨幣政策，和更加積極的財政政策。

相關字詞﹕卓亮 中國經濟 國家統計局 通脹

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