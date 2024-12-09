滙都周末兩日沽11伙 吸金5000萬

NOVO 3B期3房售657萬 呎價1.2萬

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 3B期，繼上周五新一輪銷售累沽27伙後，過去周末兩日再錄9宗成交，其中第1座19樓A2室，實用542方呎3房間隔，以657.48萬元售出、實呎約1.2萬元，為昨日成交價最高單位。

會德豐跑道區新盤連錄成交

會德豐系樓盤過去兩日售約5伙，集團牽頭的啟德跑道區兩個現樓MIAMI QUAY I、DOUBLE COAST I，昨連錄成交；其中MIAMI QUAY I 第1座29樓B室，實用661方呎3房戶，成交價1723.9萬元、實呎2.6萬元，買家於參觀現樓後入市；另DOUBLE COAST I 第3座15樓L室1房戶，實用320方呎，成交價549萬元、實呎1.71萬元。

另部署推出太子全新盤UPPER PRINCE 的樂風集團，旗下旺角洗衣街Elize PARK兩伙早前撻訂單位再獲認購，包括16樓A室，實用341方呎兩房間隔，成交價858.8萬元、實呎2.51萬元；另15樓C室，實用326方呎兩房間隔，成交價837.5萬元、呎價2.56萬元，據悉兩伙由同一組買家購入，涉近1700萬元。