富豪海灣洋房6000萬沽 料輸兩成

美聯助理區域經理楊家俊透露，鴨脷洲南灣第6座高層戶，實用1188方呎、原則1套房間隔，獲買家以2480萬元連車位承接、實呎逾2萬元；原業主2011年8月以2480萬元連車位購入，持貨13年，帳面平手離場，惟連使費料實蝕約155萬元或6%。

十大屋苑周末15宗成交 升一倍

另據中原統計，十大屋苑過去兩日錄15宗成交，按周升一倍，僅鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、將軍澳新都城「捧蛋」；中原分行經理曹嘉華表示，東涌映灣園周末錄得1宗成交，為第7座高層G室，實用737方呎3房戶，以750萬元易手、實呎1.01萬元；原業主2014年以599萬元購入，帳面賺151萬元或25%。

租務方面，香港置業首席分區董事殷其家表示，深水埗愛海頌第5座極低層實用484方呎兩房戶，經議價減1500元或7%，以1.95萬元租出，實用呎租約40元，較市價低約3%；業主2019年底以約872.4萬元購入，享租金回報率2.7厘。