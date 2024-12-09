The Henderson展現環保可持續發展理念

透過智能科技融合創新及藝術

恒地主席辦公室顧問于正人接受訪問表示，環境、社會和管治（ESG）意念相當受社會重視，尤其是跨國企業、上市公司等，更視之為租用辦公室時的指標，而集團一直推動可持續發展，期望透過智能科技，融合創新及藝術，在The Henderson得以展現。

外立面備特別塗層阻隔紫外光

于稱，The Henderson立面由逾4000塊、逾千種不同弧度玻璃拼砌，採用4層或7層中空夾膠玻璃可抵禦超強風吹襲，每塊玻璃備有特別塗層阻隔紫外光；項目亦引入新科技，如太陽能幕牆備有降溫裝置，向西位置備有自動送風系統，形成可隔熱氣墊，室內溫度不因陽光照射而上升。

此外，租戶可按需要開啟窗戶，減低耗電量；另大廈採無柱設計，可引進更多自然光，減低使用照明系統。他補充，集團透過智能技術實踐可持續發展，物業早前已獲多項環保認證，其中一項是在2020年獲得綠建環評暫定鉑金級認證。

香港綠色建築議會主席張天祥指出，綠建會成立15周年，樂見綠建環評成為本港被廣泛使用的綠色建築評估工具，現時更已擴展到本港以外地區，議會將繼續完善評估工具，以配合國際趨勢和標準；同時，議會亦推出「零碳就緒建築認證」、「建造業議會綠色產品認證」，期望引領行業邁向碳中和。

[發展商專訪]