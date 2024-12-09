衛城道8號豪宅打造「空中別墅」

對於上述衛城道8號「空中別墅」特色大宅的具體室內、外面積、房間數量等，林達民大賣關子未有透露詳情，但預告「空中別墅」大宅設有戶主專用車庫，亦設專屬升降機直達單位，讓戶主享極高私隱度，而單位更享有開揚港島都會景。

設私家車庫升降機 戶主私隱度高

林認為，衛城道8號是繼干德道天滙、山頂MOUNT NICHOLSON後，港島區最新一代超級豪宅，雖然現時已有不少富豪表示想提前參觀，但集團不急於開賣，相當惜售。

另3個擬明年登場新盤，包括長沙灣Belgravia Place第2期、土瓜灣道72號項目，分別提供約275伙及831伙，預計分別約於2026年第四季、2027年第二季落成。

九龍兩新盤位處發展成熟社區

兩盤皆主打中小型單位、同位處港鐵沿線，所處社區發展皆相當成熟。另位處大埔美新里、涉120伙的迎林，預計約明年中落成，戶型涵蓋開放式至兩房，不排除以現樓形式全幢出售。

[發展商專訪]