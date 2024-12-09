王品弟：放寬建期按揭 助業主上會

11月份共有10份預售樓花同意書獲批，包括啟德Victoria Blossom第1期，涉307伙；協調道10號第2期，涉584伙；日出康城13A期涉1284伙及13B期涉1266伙；大埔馬窩路19號第2期涉682伙，以及第3期涉565伙；筆架山龍翔道188號第1期涉73伙、第2期涉14伙及第3期涉46伙；另一個公營項目位於啟德沐縉街2號第2期，涉及700伙；合共提供5521個單位，按月大升約2.4倍，創下22年來按月新高。

另外，為應對過去3年樓價累計下跌超過25%的情況，以及部分買家在申請按揭時面臨估價低於成交價的困境，金管局日前推出單次特別按揭安排，允許合資格買家申請最高八成按揭貸款，並將供款與入息比率上限提高至六成。此措施適用於2021年1月1日至2023年12月31日期間簽訂臨時買賣合約，並以建築期付款的自用樓花住宅物業，且按揭申請日期須為今日或以後。

在此段時間本港樓市已出現很大的變化，樓價下跌及息率上升均對買家造成壓力。

筆者認為，金管局是次發出指引，能為早年購入樓花住宅的業主提供靈活上會方式，減輕買家「抬錢」壓力，亦減少買家「一上會即變負資產」的情况出現。此措施為有助降低市場風險的重要舉措，不但能協助買家渡過難關，更能有效地穩定樓市，有助減少買家撻訂。

香港置業研究部董事

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[王品弟]