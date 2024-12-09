廖偉強：擺脫負能量束縛 港復蘇可期

當香港經濟受創，樓市也難倖免。近年樓價持續下滑，樓市也遭到很多負面情緒所籠罩。這些負面情緒，令市場信心更加低迷，並且會放大了很多問題，形成了惡性循環，令市場更趨負面；所以，筆者認為就算目前的環境有幾多的困難，都應該抱有正能量，樂觀地面對，不能讓負面的情緒影響自己下決定。

目前樓價下跌的主因是發展商庫存太多，加上市場有實力的投資者因受高息影響，怕持貨太多影響現金流；此外業主及銀主爭相沽貨，也令到市場充斥太多貨源，價格難免受壓，不過，市場利好因素正逐漸積聚，例如減息周期啟動；而來港人才正不斷增加，為樓市帶來剛性需求；租金也正在上升，帶動租金回報率變得吸引，加上銀行做按揭開始回復積極；這些利好因素正在對冲市場的負能量。

其實，香港就算在困難之中，仍有相當優勢，除了背靠祖國，香港也繼續面向國際，有着很大的國際視野，對中國有獨特貢獻。香港既是一個言論及經濟自由的城市，也融入了多元的文化，加上稅率低、稅制簡單；還有優秀的醫療及教育等。此外，香港有完善法制，以地產市場為例，香港私人住宅量達170萬伙，這些私有財產受到法律保護。所以，如果想香港盡快復元，除了實質措施外，也需要大家時刻保持正能量、有正面的心態，不至被社會負能量束縛得太緊，看不到正面元素。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]