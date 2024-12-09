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經濟
2024年12月9日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
半新股抽水潮 優必選三度連環批股 分析：過去淡市「縮量」上市 趁市旺再融資
港今年上市後融資2100億 增近倍
港交所研減非專業數據戶收費
HashKey料明年更多代幣化項目落地
內媒：馬雲現身杭州螞蟻總部
貝萊德：內房現回穩苗頭 適度超配中國股市
何立峰晤貝萊德董事長 歡迎外資金融機構增拓華
瑞銀財富管理Maximilian Kunkel：新能源機械人望帶動中國財富增
美若加徵關稅 中國或3招應對
長風錄盈利 主打治哮喘吸入劑
澳門滙業銀行擬港開分行 研重返穗設辦事處 再走出去
馮孝忠倡港澳拓非證券合作 覓地建金庫
華僑銀行啟德新辦公室開幕 迎員工數目料增10%至15%
本地研發健康檢測機 進駐商場藥房辦公室
擬全港安裝數百部 冀出口澳洲東南亞
年金不能抗通脹 惟助提升現金流
環球經濟數據
劉思明：股價尋頂 小米Call 27970
張兆聰：炒落後AI概念股 微盟值博
張兆聰：印度股市回勇 可吼ICICI
伍禮賢：港股2025年目標25000
涂國彬：減息周期啟動 金價暫整固
陳大為：美企業純利領先標指啟示
袁國守：避「特朗普風險」 吼內需電商股
謝偉銓：加強統籌協調 推動盛事經濟
《幫你格價》：借稅貸宜留意現金回贈條款
沈永年：北上養老好處與注意
陳正犖：歐元續面臨下行風險 或試1.033
許健生：AI Agent或成未來工作伙伴
溫傑：德永佳盈利升 加強電商發展可憧憬
袁國守：中經會料本周召開 港股年底前望見2萬
林少陽：港股或好消息出貨 宜戒急用忍
技術取勝：恒地挑戰三角形頂
李聲揚：「雙雄」墮馬 公職要員引以為鑑
蔡金強：陛下為何造反：淺談韓緊急戒嚴
艾雲豪：職場見聞錄：握手添熱情 也可讓人尷尬
李順威：「順次序買賣」回報較佳
劉思明：吼強勢主題 本地零售偏好
瑞銀亞洲：受惠旅遊政策 攜程牛61421
摩根大通亞洲：股價逆市靠穩 國泰購23948
周顯：鼓勵珍惜食物慈善機構
王弼：2025年續看好避險功能資產
曾淵滄：美縱加關稅 未必停減息
湯文亮：唔想賣時才易賣走
陳永傑：細價樓今年跑出 成交升八成
廖偉強：擺脫負能量束縛 港復蘇可期
布少明：金管局新安排締「雙贏」
王品弟：放寬建期按揭 助業主上會
恒地：三大客源成樓市生力軍 預計留學生優才定存客積極入市 料明年一手2萬宗
衛城道8號豪宅打造「空中別墅」
The Henderson展現環保可持續發展理念
富豪海灣洋房6000萬沽 料輸兩成
滙都周末兩日沽11伙 吸金5000萬
上月工商舖買賣279宗 按月升逾一成
太子道西233號 處豪宅地段
昇薈睇樓量活躍 一房580萬沽
MPF可加入環球股票分散風險
劉思明：吼強勢主題 本地零售偏好
【明報專訊】市場關注的中央經濟工作會議即將召開，內地A股及港股有熱身迹象，有機會可再次上演11月8日全國人大常委會會議前出現的新一波升勢。
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涂國彬：減息周期啟動 金價暫整固
陳大為：美企業純利領先標指啟示
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沈永年：北上養老好處與注意
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布少明：金管局新安排締「雙贏」
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