明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：德永佳盈利升 加強電商發展可憧憬

【明報專訊】有投資者問到德永佳（0321）的投資前景，集團有3項業務分部，包括針織布、棉紗及成衣產銷及整染；便服及飾物零售及分銷（零售品牌Baleno班尼路）；主要包含提供特許經營服務及物業投資的其他業務。

集團早前公布除中期息外，亦會派發特別息，除淨日將會是12月12日，若投資者希望收取股息，需留意相關日期。是次中期息為每股0.01元，特別股息每股0.03元，合計0.04元，派息率54.4%。以現價約0.8元計算，股息率甚為吸引。

截至今年9月的中期業績，營業額30.01億元，按年升13.5%；純利1.02億元，按年升132.4%（高於盈喜公告的120%增幅）。盈利大增，主要原因包括因被徵收土地及建築物而確認收益的入帳；零售及分銷業務透過整合倉庫和辦公室及減少低效店舖的有效成本節省，以及電子商貿業務收入的增加。

細心的讀者必定留意到，「被徵收土地及建築物而確認的收益」為單次因素，去年同期業績亦有一筆「火災事故造成庫存損失的賠償」，為更準確反映集團業績，我們將兩筆收入減去，去年中期經調整除稅前溢利3752萬元，今年為4588萬元，升幅同樣亮眼。

內地重組完成 料提振財務表現

仔細比較不同分部，針織布、棉紗及成衣產銷及整染分部的營運理想，分部業績按年有所增長，收入按年升25%。惟零售業務一如預期，營運持續面對壓力，管理層積極調整策略（例如縮減門店數目以節省開支），令此分部損失按年顯著收窄。

管理層表示，集團內地業務在上半財年繼續推行重組，包括關閉虧損自營店及整合倉儲，成功節省開支，現時重組已完成。通過將班尼路的辦公室及倉庫遷至東莞總部，集中管理以降低營運和物流成本，預期相關措施對財務表現的提振作用將在下半財年全面反映。

雙11 GMV按年增長3倍

集團暫時不會在內地開設門店，焦點會是加強電商發展。隨着集團在內地線上市場的表現理想，有助緩解內地整體零售業務的壓力。根據資料，雙11期間，集團電商的商品成交金額（GMV）達1.1億元人民幣，按年增長3倍。香港方面，受北上消費、出外旅遊及電商影響，上半財年香港零售欠佳。面對大環境的負面因素，集團提早於9月減價促銷，銷售表現改善，加上下半財年是零售銷售旺季，預計表現會好過上半財年。

綜合而言，集團紡織業務營運理想，現時正積極拓展電商銷售渠道，若內地和香港零售市道改善，業績具顯著提升空間，值得繼續關注。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

相關字詞﹕德永佳 溫研股海 溫傑

上 / 下一篇新聞

半新股抽水潮 優必選三度連環批股 分析：過去淡市「縮量」上市 趁市旺再融資
半新股抽水潮 優必選三度連環批股 分析：過去淡市「縮量」上市 趁市旺再融資
港今年上市後融資2100億 增近倍
港今年上市後融資2100億 增近倍
港交所研減非專業數據戶收費
港交所研減非專業數據戶收費
HashKey料明年更多代幣化項目落地
HashKey料明年更多代幣化項目落地
內媒：馬雲現身杭州螞蟻總部
內媒：馬雲現身杭州螞蟻總部
貝萊德：內房現回穩苗頭 適度超配中國股市
貝萊德：內房現回穩苗頭 適度超配中國股市
何立峰晤貝萊德董事長 歡迎外資金融機構增拓華
何立峰晤貝萊德董事長 歡迎外資金融機構增拓華
瑞銀財富管理Maximilian Kunkel：新能源機械人望帶動中國財富增
瑞銀財富管理Maximilian Kunkel：新能源機械人望帶動中國財富增
美若加徵關稅 中國或3招應對
美若加徵關稅 中國或3招應對
長風錄盈利 主打治哮喘吸入劑
長風錄盈利 主打治哮喘吸入劑
澳門滙業銀行擬港開分行 研重返穗設辦事處 再走出去
澳門滙業銀行擬港開分行 研重返穗設辦事處 再走出去
馮孝忠倡港澳拓非證券合作 覓地建金庫
馮孝忠倡港澳拓非證券合作 覓地建金庫
華僑銀行啟德新辦公室開幕 迎員工數目料增10%至15%
華僑銀行啟德新辦公室開幕 迎員工數目料增10%至15%
本地研發健康檢測機 進駐商場藥房辦公室
本地研發健康檢測機 進駐商場藥房辦公室
擬全港安裝數百部 冀出口澳洲東南亞
擬全港安裝數百部 冀出口澳洲東南亞
年金不能抗通脹 惟助提升現金流
年金不能抗通脹 惟助提升現金流
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：股價尋頂 小米Call 27970
劉思明：股價尋頂 小米Call 27970
張兆聰：炒落後AI概念股 微盟值博
張兆聰：炒落後AI概念股 微盟值博
張兆聰：印度股市回勇 可吼ICICI
張兆聰：印度股市回勇 可吼ICICI
伍禮賢：港股2025年目標25000
伍禮賢：港股2025年目標25000
涂國彬：減息周期啟動 金價暫整固
涂國彬：減息周期啟動 金價暫整固
陳大為：美企業純利領先標指啟示
陳大為：美企業純利領先標指啟示
袁國守：避「特朗普風險」 吼內需電商股
袁國守：避「特朗普風險」 吼內需電商股
謝偉銓：加強統籌協調 推動盛事經濟
謝偉銓：加強統籌協調 推動盛事經濟
《幫你格價》：借稅貸宜留意現金回贈條款
《幫你格價》：借稅貸宜留意現金回贈條款
沈永年：北上養老好處與注意
沈永年：北上養老好處與注意
陳正犖：歐元續面臨下行風險 或試1.033
陳正犖：歐元續面臨下行風險 或試1.033
許健生：AI Agent或成未來工作伙伴
許健生：AI Agent或成未來工作伙伴
袁國守：中經會料本周召開 港股年底前望見2萬
袁國守：中經會料本周召開 港股年底前望見2萬
林少陽：港股或好消息出貨 宜戒急用忍
林少陽：港股或好消息出貨 宜戒急用忍
技術取勝：恒地挑戰三角形頂
技術取勝：恒地挑戰三角形頂
李聲揚：「雙雄」墮馬 公職要員引以為鑑
李聲揚：「雙雄」墮馬 公職要員引以為鑑
蔡金強：陛下為何造反：淺談韓緊急戒嚴
蔡金強：陛下為何造反：淺談韓緊急戒嚴
艾雲豪：職場見聞錄：握手添熱情 也可讓人尷尬
艾雲豪：職場見聞錄：握手添熱情 也可讓人尷尬
李順威：「順次序買賣」回報較佳
李順威：「順次序買賣」回報較佳
劉思明：吼強勢主題 本地零售偏好
劉思明：吼強勢主題 本地零售偏好
瑞銀亞洲：受惠旅遊政策 攜程牛61421
瑞銀亞洲：受惠旅遊政策 攜程牛61421
摩根大通亞洲：股價逆市靠穩 國泰購23948
摩根大通亞洲：股價逆市靠穩 國泰購23948
周顯：鼓勵珍惜食物慈善機構
周顯：鼓勵珍惜食物慈善機構
王弼：2025年續看好避險功能資產
王弼：2025年續看好避險功能資產
曾淵滄：美縱加關稅 未必停減息
曾淵滄：美縱加關稅 未必停減息
湯文亮：唔想賣時才易賣走
湯文亮：唔想賣時才易賣走
陳永傑：細價樓今年跑出 成交升八成
陳永傑：細價樓今年跑出 成交升八成
廖偉強：擺脫負能量束縛 港復蘇可期
廖偉強：擺脫負能量束縛 港復蘇可期
布少明：金管局新安排締「雙贏」
布少明：金管局新安排締「雙贏」
王品弟：放寬建期按揭 助業主上會
王品弟：放寬建期按揭 助業主上會
恒地：三大客源成樓市生力軍 預計留學生優才定存客積極入市 料明年一手2萬宗
恒地：三大客源成樓市生力軍 預計留學生優才定存客積極入市 料明年一手2萬宗
衛城道8號豪宅打造「空中別墅」
衛城道8號豪宅打造「空中別墅」
The Henderson展現環保可持續發展理念
The Henderson展現環保可持續發展理念
富豪海灣洋房6000萬沽 料輸兩成
富豪海灣洋房6000萬沽 料輸兩成
滙都周末兩日沽11伙 吸金5000萬
滙都周末兩日沽11伙 吸金5000萬
上月工商舖買賣279宗 按月升逾一成
上月工商舖買賣279宗 按月升逾一成
太子道西233號 處豪宅地段
太子道西233號 處豪宅地段
昇薈睇樓量活躍 一房580萬沽
昇薈睇樓量活躍 一房580萬沽
MPF可加入環球股票分散風險
MPF可加入環球股票分散風險