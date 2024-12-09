溫傑：德永佳盈利升 加強電商發展可憧憬

集團早前公布除中期息外，亦會派發特別息，除淨日將會是12月12日，若投資者希望收取股息，需留意相關日期。是次中期息為每股0.01元，特別股息每股0.03元，合計0.04元，派息率54.4%。以現價約0.8元計算，股息率甚為吸引。

截至今年9月的中期業績，營業額30.01億元，按年升13.5%；純利1.02億元，按年升132.4%（高於盈喜公告的120%增幅）。盈利大增，主要原因包括因被徵收土地及建築物而確認收益的入帳；零售及分銷業務透過整合倉庫和辦公室及減少低效店舖的有效成本節省，以及電子商貿業務收入的增加。

細心的讀者必定留意到，「被徵收土地及建築物而確認的收益」為單次因素，去年同期業績亦有一筆「火災事故造成庫存損失的賠償」，為更準確反映集團業績，我們將兩筆收入減去，去年中期經調整除稅前溢利3752萬元，今年為4588萬元，升幅同樣亮眼。

內地重組完成 料提振財務表現

仔細比較不同分部，針織布、棉紗及成衣產銷及整染分部的營運理想，分部業績按年有所增長，收入按年升25%。惟零售業務一如預期，營運持續面對壓力，管理層積極調整策略（例如縮減門店數目以節省開支），令此分部損失按年顯著收窄。

管理層表示，集團內地業務在上半財年繼續推行重組，包括關閉虧損自營店及整合倉儲，成功節省開支，現時重組已完成。通過將班尼路的辦公室及倉庫遷至東莞總部，集中管理以降低營運和物流成本，預期相關措施對財務表現的提振作用將在下半財年全面反映。

雙11 GMV按年增長3倍

集團暫時不會在內地開設門店，焦點會是加強電商發展。隨着集團在內地線上市場的表現理想，有助緩解內地整體零售業務的壓力。根據資料，雙11期間，集團電商的商品成交金額（GMV）達1.1億元人民幣，按年增長3倍。香港方面，受北上消費、出外旅遊及電商影響，上半財年香港零售欠佳。面對大環境的負面因素，集團提早於9月減價促銷，銷售表現改善，加上下半財年是零售銷售旺季，預計表現會好過上半財年。

綜合而言，集團紡織業務營運理想，現時正積極拓展電商銷售渠道，若內地和香港零售市道改善，業績具顯著提升空間，值得繼續關注。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]