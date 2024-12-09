陳正犖：歐元續面臨下行風險 或試1.033

歐元區服務業採購經理指數從最初預測的49.2向上修訂至49.5，但仍低於10月份的51.6，標誌着服務業自1月以來首次萎縮，製造業採購經理指數也顯示出收縮情况，因此我們預計歐洲央行將繼續減息，包括在12月會議上行動。

與此同時，美國聯儲局主席鮑威爾指出，自央行9月開始減息以來，經濟表現強勁，這意味着決策者在進一步減息時可以更加「謹慎」。聯儲局褐皮書調查亦顯示，美國企業對未來數月的需求改善感到樂觀，並對美國候任總統特朗普可能引致通脹的政策感到憂慮。總體而言，我們認為上述原因再加上疲弱的技術因素，歐元兌美元未來兩至四周內或測試1.033的支持位。

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[陳正犖 匯市前瞻]