華僑銀行啟德新辦公室開幕 迎員工數目料增10%至15%

【明報專訊】華僑銀行香港位於啟德Airside的新辦公室上周一開幕，整合多個分散在各區的辦公室，為該行在大中華區科技及設施15億元投資的一部分。新辦公室可容納約600名中後台員工，華僑銀行香港營運總監許慧嫻表示，新辦公室空間因應預計於2023年至2028年員工數目增加10%至15%而設計，實際增聘情况會因業務發展、市場需求和流程自動化等因素而定。她指集團重點發展大灣區與東盟走廊業務，他們與新加坡母行和在內地公司合作聯動獲得新生意，對業務前景樂觀。目前華僑在港員工約有2400人，期望明年員工數目會有單位數增加。
不會重建總行 因已用盡地積比
新辦公室除了社交空間、小組會議空間等設施，亦有可移動、可通過無線網絡連接的電視屏幕，方便員工開會。許慧嫻表示，是次辦公室升級轉型，主要理念是促進同事協作互動，以配合業務發展，提升工作效率，現有中環總行和筲箕灣辦公室在部分員工遷出後，亦會提升設施，但不會重建總行，因為目前已用盡地積比率，重建的效用不高。
除了辦公室設備升級，華僑銀行亦從數碼化提升工作效率，許慧嫻表示，最近推出中央客戶關係處理平台，前線員工可在平台查詢後勤處理客戶查詢的進度、預計需要時間等資料，取代以往需致電查詢。該行現正升級核心銀行系統，期望在明年至後年完成，以滿足業務和營運需求，包括將系統與母行接軌的程度，由現時約五成提升至九成，可以將更多母行研發的項目在港使用，系統能力提升亦有助通過以大數據，做數據分析和決策。
擬中環尖沙嘴銅鑼灣設旗艦分行
分行方面，許慧嫻表示未來數年由現時26間整合至不少於20間較大的分行，並期望在明年至後年在中環、尖沙嘴、銅鑼灣等開設旗艦分行，包括財富管理服務，視乎能否尋找合適地點。相對不少銀行在分行升級上主打科技，她則主力在增進客戶與員工的聯繫，例如減少後勤佔用面積增加會客空間，將櫃枱從傳統封閉式改為開放式等。