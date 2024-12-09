馮孝忠倡港澳拓非證券合作 覓地建金庫

籲澳門在港發人債 利用港債券通

同時，隨着澳門與橫琴結合成深度合作區發展，亦提供空間建成更多金融配套。

恒生大學兼職教授馮孝忠較早前出席由澳門滙業銀行主辦的論壇時亦指出，隨着澳門金融業基建日趨成熟下，若要進一步推動港澳金融發展，配合香港特首李家超在《施政報告》內建議，擴建機場金庫及貴金屬倉庫的話，港澳兩地便可以有更大聯繫，在非股票方面尋求發展。例如香港可借助橫琴及大灣區結合，覓地建立倉庫，這樣香港企業有機會參與，並可推動實物交割。

因應香港金管局推動和大灣區結合發展，馮孝忠說，在政策支持下可擴大人民幣資金池，並希望大灣區日後放鬆資本帳户，令區內資金池進一步擴大。

澳門亦可以在港發行人民幣債券支持本身發展，尋求回報，既可滿足內地對高息長債產品需求，同時也利用到香港的債券通設施。澳門在開發葡語巴西市場亦有優勢，這亦可予澳門很大商機，幫助缺乏英語以外的香港市場，開拓一帶一路市場。