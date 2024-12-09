長風錄盈利 主打治哮喘吸入劑

撰文 旻晞

各式各類的氣管、上呼吸道疾病是都市人的常見問題，我絕不感到孤單，根據資料，去年全球患有鼻敏感人數高達13.5億人，預計2033年將增至14.5億人；單計中國，去年亦有2.4億人受鼻敏感所困擾，至2033年將增至2.6億人，潛在市場空間着實不少。

CF017貢獻逾九成收入 擴毛利率

長風專注於吸入製劑，產品定位於呼級系統疾病，包括哮喘、慢性阻塞性肺疾病（COPD）和過敏性鼻炎，直至目前為止，集團已有5種藥產品獲批推出市場，4種為吸入液體製劑、1種為鼻噴霧劑。惟基本上，截至目前為止，長風大部分收入仍是來自專治哮喘的吸入產品CF017。去年公司有98.4%收入來自CF017銷售；今年上半年亦仍保持有96.8%，說目前長風是靠CF017「單天保至尊」也不為過。

事實上，上文提及長風於2022年收入起步急升，就是因為2021年9月CF017開始大規模推出市場，同年迅速納入全國8省集中採購目錄，逐漸產生規模效益。除收入突飛猛進，最顯著得益便是其毛利率大幅擴張，2021年為52.8%，2022年便急升至76.6%，並於去年進一步提升至82.2%。

CF017為布地奈德藥物，布地奈德是一種糖皮質激素類藥物，因其抗炎作用而廣泛用於治療各種疾病。它作用於氣道和肺組織，通過多種機制收縮擴張的黏膜血管，提高支氣管平滑肌和炎症細胞對β2受體激動劑的敏感性，從而增強其在哮喘治療中的治療效果。

去年布地奈德吸入藥物為內地最暢銷的吸入製劑，總銷售收入有53億元（人民幣，下同），預期至2033年可達致69億元，其間按年複合增長率為2.7%。

截至目前為止，內地已有8款布地奈德混懸液產品，當中7款是國產產品，包括長風的CF017。去年按銷量計，CF017佔2023年中國布地奈德吸入藥物市場約20%。今年上半年，長風CF017銷量達1.01億元，按年升19.32%，平均售價2.76元，按年跌1%；集團亦透露今年第三季，CF017的銷量按年仍保持23.4%升幅。

銷售開支佔收入比例升至41%

銷售方面，長風主要透過經銷模式銷售產品，今年上半年99.8%銷售產品收益便是來自其經銷網絡。截至今年6月底，長風擁有一個由88家經銷商組成的經銷網絡，分佈於20個省份。而隨着長風旗下藥品項目陸續推出市場，其銷售及分銷開支逐漸取代研發開支，成為集團最大營運支出項目，例如2021年長風於研發開支、銷售及分銷開支佔收入比依次為236%、124%；至去年已扭轉為23.9%及39.9%；至今年上半年，其銷售及分銷開支佔收入比上升至40.8%，未來隨着更多新藥品上市，其銷售及分銷開支佔收入比會否進一步上升值得留意。

長風的生產設施位於江蘇省蘇州市，截至今年6月底，已投入使用的建築面積達61.4%，並擁有一支由136名僱員組成的生產團隊。目前其生產設施可支持年產2.206億支霧化混懸液、5000萬支霧化溶液、400萬瓶鼻噴霧劑、200萬瓶定量吸入氣霧劑（MDI）產品及2400萬支吸入粉霧劑（DPI）產品。正在通過兩期的建設項目擴充生產能力，一期計劃於2025年底完成，將主要專注於吸入噴霧劑（SMI）和鼻噴霧劑產品。二期的第一部分預計於2026年底投入使用，將專門生產MDI和脂質體產品。

CF017能否續納8省採購目錄成關鍵

誠如上述，目前長風收入仍主要依靠CF017，目前看其增長關鍵始終不離CF017的業務拓展。自2021年納入全國8省集中採購目錄，而相關集中採購目錄有效期為3年，亦即是說今年正是長風需要就其CF017續簽集中採購和相關部門磋商，能否續納入目錄為未來營運的關鍵。

據招股文件透露，相關磋商正進行當中，好消息是，目前其接續CF017的集中採購納入資格及將另一藥品CF036納入集中採購目錄的投標，已獲以江蘇省為首的聯盟（「江蘇聯盟」）接納，該聯盟由11個省份組成，不過，江蘇聯盟所覆蓋省份的公立醫院將認購CF017及CF036最低金額尚未最終確定，集團正籌備針對其他聯盟及省份集中採購納入競標，預期今年底前開始。

CF036為硫酸沙丁胺醇霧化溶液，2021年獲國家藥監局批准，是長風首款獲批的SABA產品，主要通過放鬆氣道肌肉及改善呼吸來快速緩解徵狀，用於治療由支氣管哮喘及慢性支氣管痙攣引起的症狀，是全球最常用的支氣管擴張劑之一。截至招股文件刊出時，CF036仍未被納入集中採購目錄，故長風指計劃通過交叉銷售機會，以及與其CF017的聯合療法來商業化產品。

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