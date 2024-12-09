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經濟
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瑞銀財富管理Maximilian Kunkel：新能源機械人望帶動中國財富增

【明報專訊】貝萊德全球新興市場股票基金投資經理Matt Colvin上文已詳細解釋目前該行對中國股市評級為適度超配（modestly overweight）的原因，而瑞銀上周發布《2024年瑞銀億萬富豪報告》（UBS Billionaire Ambitions Report 2024, 10th edition），屬2015年以來第十份《瑞銀億萬富豪報告》，顯示中國億萬富豪（Billionaire、即財富淨值達10億美元或以上者）整體財富從2020年高位約2.1萬億美元累積回落約16%至今年約1.8萬億美元，瑞銀財富管理環球家族及機構財富投資總監Maximilian Kunkel就此分析，高息環境是近年全球經濟面對的逆風之一，惟若息口開始回落便可望轉變為全球經濟順風，而中國在新能源及機械人等領域具備強大科技創新能力，可望成為未來財富增長的亮點。

根據《2024年瑞銀億萬富豪報告》，2020年是過去10年中國億萬富豪整體財富的分水嶺——2015年至2020年由8873億美元累積上升137.6%至約2.1萬億美元，2020年至今年累積下跌約16%至1.8萬億美元。根據瑞銀財富管理的解釋，該調查報告評估每名億萬富豪的財富時，其中一個主要考慮的便是其持有公眾市場投資（public market investments、即在交易所公開買賣的股票及債券等）的市值，而近年中國股市表現不理想，是導致中國億萬富豪整體財富下跌的關鍵因素之一。

中國億萬富豪 料可適應新趨勢 續創富

值得注意的是，2020年也是中國億萬富豪新上榜及新落榜最多的一年，分別達47人及22人，這比2015年至2019年及2021年至2024年期間更多人（見表）。

向前望的話，瑞銀財富管理環球家族及機構財富投資總監Maximilian Kunkel對於中國經濟，以至億萬富豪整體財富增長前景仍然樂觀。

美明年底前料減息1.25厘 成全球經濟順風

Maximilian Kunkel表示：「根據過往的經驗，中國億萬富豪可以適應新市場及新趨勢，繼續創新及創造財富，令自己以至社會均受惠。由於全球經濟增長放緩，而且財富亦與公眾市場投資掛鈎，億萬富豪整體財富短期可能持續出現波動，但長遠錄得增長仍是大勢所趨。中國在新能源及機械人等領域具備強大科技創新能力， 而消費市場亦復蘇可期，這些均可望成為中國億萬富豪整體財富未來增長的亮點。」

外圍因素方面，瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆上月27日在記者會上預測，由於美國通脹料持續放緩，向聯儲局2%通脹目標邁進，料聯儲局本月會減息0.25厘，明年進一步減息1厘。

瑞銀財富管理現仍維持上述預測，Kunkel分析，高息環境是近年全球經濟面對的逆風之一，惟若息口開始回落便可望轉變為全球經濟順風。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕科技創新 機械人 新能源 中國富豪 瑞銀財富管理Maximilian Kunkel 《瑞銀億萬富豪報告》

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