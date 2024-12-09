半新股抽水潮 優必選三度連環批股 分析：過去淡市「縮量」上市 趁市旺再融資

明報記者 江陵凱

連同優必選，自今年8月以來，不足4個月間已有8隻過去兩年淡市中上市的半新股，公布配股集資（見表），當中一半在上市時發售新股佔股本比例不足一成。分析相信，因應近期股市低沉期間大量新股「縮量發行」，現市况相對好轉，料有更多半新股再融資以支持企業發展，以及改善股份流通量。

優必選上市後融資多過IPO集資

去年12月底上市的優必選最終以每股90元發行1157萬H股，發行股數僅佔其股本數目4.2億H股約2.8%。而優必選上市後分別於今年8月、10月及11月，以加權每股平均價約80.12元配售1348股新H股，共籌10.82億元。

優必選最後一次於11月底完成配股後，亦只承諾30日內不增發新股，後續會否仍有集資行動有待觀察。

昇能兩周兩度配股 共籌4660萬

事實上，除優必選上市後融資金額超越IPO集資額外，另一「半新股」博安生物（6955）亦於8月配售新股，籌2.511億元，超出2022年IPO集資2.12億元。此外，內地石墨電極製造商昇能集團（2459）趁市况好轉，於9月30日及10月9日完成配股，兩周內共籌4660萬元。

IPO集資額與上市後融資差距之大，歸因於近年本港IPO低迷，出現新股發行股數佔公司股本比例亦較低的「縮量發行」情况。

44%新股發行股數佔股本一成或以下

據安永數據顯示，截至今年11月底，有近44%於年內上市的新股，其發行股數佔其股本比例一成或以下，為安永自2019年起有統計以來，比例第二高的年度，僅次於2022年全年的52%；當年更有多達29%新股，發行新股佔比低至5%或以下（見圖）。

經濟學者李兆波表示，年前因高息影響資金流動性，港股市况表現較為遜色，投資者多偏好於投資債券及敘做定存，多過投資新股，加上恒指低迷影響上市公司估值等因素，均導致近年上市的新股大多為「縮量發行」。公司IPO集資較少可方便先完成上市，等待港股市場好轉後，再「逐少逐少」地再融資。他認為要待股票市場好轉，如恒指達25,000點，IPO市場才會改善。

另值得一提的是，今年下半年半新股大部分以配新股形式再融資，但當中升輝清潔（2521）曾於今年10月30日表示，擬發售可換股債券（CB）最多籌9300萬元。惟公司於翌日閃電宣布計劃告吹，其後再於11月22日宣布擬配售新股、最多籌3922萬元，較先前擬發CB的融資金額大減逾一半。