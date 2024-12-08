薛偉傑：巨型LED捲軸屏 攻展覽館商場學校

闊度最多達20米 不用時可捲起收藏

而且，用戶可以在使用時，才開動馬達，將巨型LED捲軸屏放下來。當不使用時，將它捲起來，收在天花板上，以節省空間。因此，美歌集團認為，這種巨型LED捲軸屏最適合展覽館、體育館、學校、商場等使用。至於點距（即是兩枚LED燈珠之間的距離），最小可以是0.7mm，最多是1.9mm，視乎用戶希望在多遠的距離觀看。

不過，這種巨型LED捲軸屏需要由工程師等安裝，所以只適合安裝在固定地方，如果經常安裝、拆卸和搬遷則不划算。

另外，雖然這種巨型LED捲軸屏的前面可以防濺水，但背後的機件在下雨時還是有可能損壞，所以只適合在室內安裝和使用，不建議在戶外地方或者大廈外牆等安裝和使用。

至於這種捲軸屏的重量，大約是每平方米面積重16公斤。美歌集團認為，一般商業大廈的天花板都能夠承受。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]