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經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：巨型LED捲軸屏 攻展覽館商場學校

【明報專訊】專門提供影音解決方案的美歌集團公司（Media-Go Group of Companies）表示，該公司最近從內地引入一種巨型LED捲軸屏，特點是可以模組化的逐片組裝，尺寸遷就用戶現場的需要，彈性十分大。其闊度最多可以達到20米；至於高度，則沒有明顯的限制，主要限制只是在於室內樓底的高度。

闊度最多達20米 不用時可捲起收藏

而且，用戶可以在使用時，才開動馬達，將巨型LED捲軸屏放下來。當不使用時，將它捲起來，收在天花板上，以節省空間。因此，美歌集團認為，這種巨型LED捲軸屏最適合展覽館、體育館、學校、商場等使用。至於點距（即是兩枚LED燈珠之間的距離），最小可以是0.7mm，最多是1.9mm，視乎用戶希望在多遠的距離觀看。

不過，這種巨型LED捲軸屏需要由工程師等安裝，所以只適合安裝在固定地方，如果經常安裝、拆卸和搬遷則不划算。

另外，雖然這種巨型LED捲軸屏的前面可以防濺水，但背後的機件在下雨時還是有可能損壞，所以只適合在室內安裝和使用，不建議在戶外地方或者大廈外牆等安裝和使用。

至於這種捲軸屏的重量，大約是每平方米面積重16公斤。美歌集團認為，一般商業大廈的天花板都能夠承受。

明報記者 薛偉傑

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