「多元公平共融」遇冷 大企業解散DEI部門

自2020年美籍黑人George Floyd被白人警察殺死後，激發起Black Lives Matter的大型示威，DEI風潮乘勢而起，席捲大小企業。據麥肯錫估計，當年企業合共斥資約75億美元在DEI相關項目。

百威淡啤代言人用跨性別人士惹抵制

到近年風向開始改變，不少企業不得不審視原有的DEI方針。去年百威啤酒旗下副品牌百威淡啤（Bud Light），曾起用26歲跨性別人士Dylan Mulvaney任代言人，激起保守派人士抵制，連累母公司百威英博（Anheuser-Busch InBev，美：BUD）市值半個月內暴跌逾50億美元。

早年美國大型零售商沃爾瑪（美：WMT）也積極參與DEI風潮，曾致力增加特定供應商的比例，期望供應商至少有51%女士、少數族裔、年長人士或LGBTQ人士做股東或管理公司。上月沃爾瑪卻突然宣布，將結束提高供應商多元性的評估項目，並終止旗下員工的種族平等訓練項目。

沃爾瑪結束提高供應商多元性評估項目

立場親共和黨的社會活動家Robby Starbuck在X上表示，他與沃爾瑪高層接觸後，對方許下一連串承諾，將撤回部分「覺醒運動（wokism）」的政策，包括退出人權戰線的「覺醒企業平等指數」，移走針對兒童的跨性別產品，重審給予「同志驕傲（Pride）」的所有資助等。他形容「這是我們結束美國企業界覺醒運動迄今最大的勝利。」

沃爾瑪也口風趨軟，在聲明中表示，公司願意與代表全美國的員工和客戶一同改變，並稱自己不完美，但每個決定都是希望培養歸屬感。

南加州大學教育和商業教授、種族與公平中心創辦人Shaun Harper分析，在特朗普重返白宮之前，大多企業的DEI設施早就變脆弱了，特朗普當選，只不過給了那些不堅定的商界高層一個容易離開的出口。他預料，將有更多企業撤回DEI設施及多元總監這類職位，減少多元的員工訓練，並削減特定膚色及女士的高層職位。

[企業地球村]