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經濟
企業地球村

朱克伯格帶頭 美商界急與特朗普修好

【明報專訊】美國候任總統特朗普強勢回朝，未上任已預告將大幅調升關稅，並大刀闊斧改革，眾多美企為準備好「特朗普2.0」時代，降低風險，已暗中展開游說戰，甚至延請說客（lobbyists）向特朗普團隊說項，希望政策調整至有利自身，更令特朗普的海湖莊園（Mar-a-Lago）一帶成談判中心。綜合說客講法，特朗普一改華府作風，企業若不去談判，就成俎上魚肉，也有商界人士認為，至少來屆政府願意對話，一切都可以談。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、Business Insider、《華盛頓郵報》、CNN

趁特朗普上任還有一個多月，商界已爭相向特朗普及其團隊說項，高層紛紛親身或派說客到海湖莊園，接觸特朗普團隊。屬共和黨陣營的說客Bill Helmich及Evan Power均稱，海湖莊園所在的佛羅里達州正成為「特朗普國」的權力中心，是決策之地。

朱克伯格與特朗普晚餐 關係或顯著改善

最近到過佛州最重磅的人物當數facebook母公司Meta（美：META）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）。facebook及Instagram曾因國會山莊騷亂而禁制特朗普帳戶，令特朗普大為不滿，特朗普今年8月更警告，若朱克伯格敢干預大選，將送他入獄，二人關係一度跌至谷底。不過，上月底朱克伯格與特朗普在海湖莊園共進晚餐，或象徵二人關係顯著改善。

除了海湖莊園外，上月底Uber Technologies（美：UBER）行政總裁Dara Khosrowshahi一度親身飛往華盛頓，與共和黨的議員會晤。有見特朗普打算不就員工「貼士」抽稅，Dara Khosrowshahi落力游說議員，希望草案可將Uber司機包括在內。

小羅拔甘迺迪反疫苗 藥廠提議友好官員冀制衡

《華爾街日報》引述消息稱，另一科企、美國主要虛擬貨幣交易所Coinbase（美：COIN）行政總裁Brian Armstrong，近日也接觸過特朗普，至於發展瑞波幣技術的Ripple Labs，也有團隊與特朗普交談過。

另一方面，特朗普提名反疫苗論者小羅拔甘迺迪為衛生及公共服務部長，令藥廠大為緊張，甚至提議對藥廠友好的官員予特朗普團隊，以制衡小羅拔甘迺迪。《華爾街日報》稱，至少一家藥廠已與一所共和黨的游說公司踏入末期談判，希望對方協助就下任衛生及公共服務部長給予意見，並指引如何應對特朗普下個任期。

政策顧問：倘不游說就準備被吃

游說公司Holland & Knight曾於2016年擔任特朗普競選及過渡團隊，其資深政策顧問Scott Mason形容，特朗普下個任期對於說客業界來說，「將成重大一年」。他又說：「你要察覺到華府怎樣影響你的生意……如果你不是桌邊（游說），你就在菜單上（準備被吃）。」游說公司Miller/Wenhold Capitol Strategies合伙人Dave Wenhold補充，很多事情正將撲面而來，客戶有點受驚，「這正是游說的圈子能彰顯其價值之處。」

至於扎根佛州的游說公司Ballard Partners合伙人Justin Sayfie稱，特朗普正打破華盛頓的現狀，於是令人覺得既創造了可能性，亦帶來必須向前探索的憂慮。

Business Insider引述某著名說客稱：「特朗普是張萬能牌（wild card），他正手握大量籌碼。千篇一律的游說大概不會像以前般有效。」Business Insider續指出，現在擁有好的說客，可能非常重要，不論企業對特朗普及其政策有何想法，畢竟特朗普曾聲言會向輕視他的人報復，企業都要面對這個處境。

WSJ：特朗普關心商業市場 更易接觸

《華爾街日報》亦綜合多家企業顧問指出，最著名的企業毋須直接找跑腿聯絡特朗普，他們只須向特朗普的助理留個信息，特朗普自然會向有名氣的人回電。該報稱，特朗普仍關心商業市場，他甚至較最有名的政客更容易接觸。目前想與特朗普會晤的企業高層多不勝數，目前說客也只能勸他們的客戶靜候時機，其間不妨先與共和黨人打好關係。

著名創投投資者Marc Andreessen形容，新一屆政府最好的地方，是對生意、對話都開放，且願意交談。

[企業地球村]

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