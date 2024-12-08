「細劉」提私有化利福中國 溢價22%

註銷價每股0.913元

今次私有化需於法院會議上獲75%獨立股東同意，反對佔比不多於10%，同時親身或委任出席法院會議的計劃股東不少於75%；其後在股東大會上表決，並以不少於75%的大多數票通過特別決議案。

利福中國在公告表示，對股東而言，市場條件充滿挑戰和不明朗，加上股份交易流動性較低的情况，私有化為股東提供溢價變現股份的機會。內地經濟一直面臨各種挑戰，雖然政府已宣布多項穩定經濟、刺激國內消費措施，但實施和效果仍存不確定因素。此外，內地消費者的消費決策變得更審慎，整體消費信心可能需要更多時間改善，預計中短期內內地零售業仍然充滿競爭和挑戰。

集團又指出，由於股份交易流動性相對較低以及股份交易價格呈下降趨勢，而集團上市以來並未進行任何股權集資活動，無法有效利用上市平台作為業務和未來成長的資金來源。因此，今次私有化預計將令要約人可着眼於長遠成長和利益制定戰略決策，而不受作為一家上市公司引致的市場預期、股價波動和合規要求的壓力。