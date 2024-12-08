路透：騰訊Guillemot家族商討私有化育碧

【明報專訊】遊戲開發商育碧（Ubisoft）今年推出的遊戲銷量不佳、新作推出延期，拖累股價年初至今累跌43%。路透社引述消息人士指出，大股東Guillemot家族最近數周持續與持股9.74%的第二大股東騰訊（0700），以及其他股東商討如何提供資金進行私有化問題。消息指出，騰訊希望未來在公司董事會擁有更大決定權，例如現金流分配事宜等，而大股東家族則希望不影響對公司控制權。消息帶動公司在巴黎股價上周五回升13.07%，見13.32歐元的三周高位。
騰訊據報或不再增持
消息指出，目前雙方未就私有化資金問題達成協議，但討論仍在進行，因為騰訊不希望其他競爭對手加入競爭收購育碧，騰訊計劃保持耐性，等待大股東家族同意交易。不過騰訊也可能不再增持育碧股份，公司目前已直接持股近10%，足以維持與育碧的遊戲業務合作。騰訊拒絕和Guillemot家族沒有向路透社置評，育碧表示，仍然致力為所有持份者的最佳利益作出決策，公司在審查其所有戰略選項。
今年8月育碧推出的大作《星際大戰：亡命之徒》 銷售低於預期，陷入政治正確爭議的《刺客教條：暗影者》則由11月延至明年2月發售。公司在月初宣布關閉多個工作室，並裁減277個職位。今年10月，育碧股價全年一度累跌55%，有股東稱獲得10%股東支持，呼籲出售公司或是轉由私募股權公司持有，及後彭博引述消息，Guillemot家族與騰訊商討如何提升育碧價值，選項包括一同私有化，育碧回應稱，會定期審查戰略考慮以符合股東利益。