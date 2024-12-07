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2024年12月7日星期六
睇樓手冊
基建債認購不足 錄178億達目標89% 政府零售債首未足額 發言人：受減息或放緩等影響
憧憬觸發母企全購 平安好醫生升13%
Canalys：今年全球智能手機出貨量料升6%
順豐獲准分拆REIT深圳上市
陳茂波：須守好金融安全 防潛在波動
京東物流最多65億增持跨越速運
偷步炒中央經濟會議 港股升305點 曾升至近二萬創一個月高 二線科網股發威
建銀料明年恒指先低後高 最多看23000
萬科11月銷售 跌34%至201億
惠譽降萬達商管評級至C 較違約高一級
信銀違打擊洗錢條例 罰400萬
金管局與沙特央行洽加強金融合作
美11月新職22.7萬 高預期 本月減息概率逾九成 標指納指新高
特朗普委馬斯克好友薩克斯 任「白宮AI及加密幣沙皇」
美股基金11月淨流入萬億 24年最多
恒地合併地盤申強拍 釘子戶或被拆 降門檻生效首日即入紙 黃埔街兩舊樓估值1.17億
強拍修例始於2021年林鄭《施政報告》
「龍點心」逆市24萬租波斯富街4140呎舖
亮碧思黃樹雄斥6800萬 購樂景園3房大宅
富豪．山峯4房分層戶3820萬沽 實呎逾1.8萬
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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