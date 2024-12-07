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經濟

香港地產

富豪．山峯4房分層戶3820萬沽 實呎逾1.8萬

【明報專訊】12月新盤交投市况淡靜，綜合市場資訊，本月至今整體一手成交暫時只錄約90宗，但昨日市場不乏較大額成交，其中百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作發展、已屆現樓的沙田九肚麗坪路富豪．山峯，透過招標售出一伙分層戶，為第3座6樓A室，實用面積2023方呎4房4套間隔，成交價3820萬元、實呎18,883元，買家成交期為180日，可享有一個住宅車位認購權。

晉環3房2400萬售出 呎價2.8萬

此外，路勁（1098）及港鐵（0066）合作發展、同樣已屆現樓的黃竹坑站港島南岸1期晉環，新售出一伙3房單位，為第2B座12樓A室，實用面積856方呎，成交價2400萬元、實呎28,037元。

101 KINGS ROAD 兩房1066萬售出

上車一手單位亦錄得成交，宏安地產（1243）炮台山101 KINGS ROAD，新售出15樓L室，屬實用面積434方呎兩房單位，成交價1065.6萬元、實呎24,553元；項目本月至今累積售出4伙，吸金總額逾3534萬元。

盈信控股旗下已屆現樓的灣仔One Wood Road，新售出一伙兩房單位，為10樓A室，實用面積460方呎，成交價1160.5萬元、實呎25,228元。另九建（0034）旗下已屆現樓的將軍澳海茵莊園，新錄一房戶成交，為第2座37樓B6室，實用面積293方呎，成交價583.3萬元、實呎19,908元。

相關字詞﹕海茵莊園 ONE WOOD ROAD 101 KINGS ROAD 晉環 富豪．山峯

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