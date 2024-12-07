亮碧思黃樹雄斥6800萬 購樂景園3房大宅

楊家誠白加道銀主盤2.66億易手

另原由伯明翰前班主楊家誠持有的山頂白加道31號，現時已淪為銀主盤洋房，最新以約2.66億元易手，實用面積3203方呎，實呎約8.3萬元，買家以海外註冊公司作登記。據悉，洋房屬3房3套間隔，連超過3700方呎戶外空間，包括平台花園及天台。資料顯示，楊家誠2005年以1.46億元購入，19年間物業帳面升值1.2億元或82%。

大型屋苑方面，元朗采葉庭本月開齋。美聯助理區域經理張國成表示，采葉庭5座低層C室，實用面積509方呎，兩房間隔，屬銀主盤，由外區客以488萬元承接，實呎約9587元。原業主2002年9月146.71萬元一手購入，其後向不同銀行或財務機構加按及抵押物業約7次，物業22年間帳面升值約341萬元或2.3倍。

CCL按周微跌0.13% 續徘徊138點

此外，具體反映11月11日至11月17日二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報138.38點，按周微跌0.13%，是11月12日恒指失守兩萬點關口收市當周的市况。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL一周升一周跌，連續5周於138點水平徘徊，樓價繼續反覆，未有向上或向下的信號，而今年樓價暫時累跌6%。

事實上，CCL仍然處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.85%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.68%，較2024年3月「撤辣」前的低位143.02點跌3.24%。