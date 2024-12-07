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經濟

香港地產

「龍點心」逆市24萬租波斯富街4140呎舖

【明報專訊】雖然本港出現一股結業潮，但部分商戶卻逆市擴充，新派點心店「龍點心」及同系甜品店「龍糖坊」，新近以共24萬元租用銅鑼灣波斯富街寶漢大廈地舖及2樓，共涉4140方呎。此外，連鎖健身室24/7 FITNESS，最新更以約3000萬元購入筲箕灣嘉裕大廈一個舖位，以便擴充業務。

銅鑼灣波斯富街24至30號寶漢大廈地下A舖，面積約1000方呎，多年前由「蛇王二」一直租用，至2020年約滿搬出，舖位已先後三度轉由不同租戶承租，最新租金12萬元，以舖位面積約1000方呎計，呎租約120元，最新租戶為「龍點心」同系甜品店「龍糖坊」。

平「蛇王二」疫前月租六成

「蛇王二」2020年遷出前月租約30萬元，翌年由米線店以17萬元租用，去年再以17萬元租予台式雞扒店，惟上述兩店均提早結業，舖位最新由「龍糖坊」租用，較對上月租低5萬元或約29%，亦較「蛇王二」最後租金低18萬元或60%。

值得一提的是，新派點心店「龍點心」，早前亦以12萬元租用寶漢大廈2樓全層，面積約3140方呎，呎租約38元。換言之，該公司先後以共24萬元租用寶漢大廈地下A舖及2樓。

24/7 FITNESS斥3000萬購筲箕灣巨舖

另據24/7 FITNESS社交媒體公布，該公司最新購入一個面積逾6000方呎之筲箕灣舖位。據悉，該舖位於南安街1至7號嘉裕大廈地下B部分地舖及1樓全層，面積6228方呎，有指成交價約3000萬元，呎價約4817元，原由投資者羅守輝或相關人士2013年5850萬元購入，帳面蝕讓約2850萬元或約49%。據24/7 FITNESS指出，該店預計明年4月開幕，並作「細舖搬大舖」之用，該公司現正租用筲箕灣愛民街6號地下及1樓。

珠寶界「中東王子」沽紅磡商廈

連車位5270萬售出 帳賺50%

此外，紅磡恒藝珠寶大廈1樓08至12室，面積12,607方呎，連一個車位，上月5270萬元售出，呎價約4180元，原業主為有珠寶界「中東王子」美譽、中東經貿協會主席、古珀行珠寶公司總裁沈運龍及相關人士，2011年4500萬元購入恒藝珠寶大廈1樓08至14室連一個車位，2012年已售出13、14室，作價約1488萬元，連同今次售出之單位，共作價6758萬元，帳面獲利2258萬元或50%。

相關字詞﹕舖位成交 沈運龍 羅守輝 24/7 FITNESS 舖位租務 蛇王二 龍糖坊 龍點心

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