特朗普委馬斯克好友薩克斯 任「白宮AI及加密幣沙皇」

屬「PayPal幫」 早公開支持特朗普

薩克斯20多年前曾是PayPal高層，與馬斯克共事。該公司創辦人包括馬斯克及「矽谷創投教父」Peter Thiel，而這些PayPal早期的高層，被外界稱為「PayPal幫」。他們憑藉巨大的財力及影響力，在今次大選為特朗普爭取支持。馬斯克本人更是特朗普競選活動的最大金主，並參與特朗普團隊的過渡工作。分析認為，今次人事安排，標誌效忠特朗普陣營的科技領袖在新政府的影響力不斷增強。受特朗普任命「白宮AI及加密貨幣沙皇」的消息刺激，比特幣昨晚午夜前反彈至9.9萬美元。

此前受特朗普提名支持加密貨幣行業發展的阿特金斯（Paul Atkins）出任美國證交會（SEC）主席的消息推動，比特幣周四曾升穿10萬美元大關創新高，不過之後出現回吐，曾跌至低見9.2萬美元。

薩克斯是最早公開支持特朗普的矽谷中人之一。他的風險投資公司Craft Ventures，除投資於馬斯克旗下的SpaceX，也為加密貨幣及AI初創企業進行投資。今年6月，他在三藩市為特朗普舉辦了一場籌款，為特朗普的競選活動籌集到超過1200萬美元。這場籌款亦爭取到一些加密貨幣企業高層及科技投資者，成為特朗普的支持者。他們憂慮過度監管，可能令美國在AI等新興領域失去競爭力。特朗普表示，薩克斯將「訂定法律框架」，讓業界可在清晰的框架下運作，並在美國蓬勃發展。彭博社指出，「AI及加密貨幣沙皇」的職位，將推動特朗普為加密貨幣行業鬆綁的承諾，並作為白宮與業界的直接溝通橋樑。該職位將同時成為白宮與國會，以及聯邦機構（包括證交會和商品期貨交易委員）之間，就加密貨幣政策進行溝通的渠道。

分析師料比特幣漲至20萬美元

渣打與Bernstein分析師預期，比特幣明年底將漲至20萬美元。渣打數碼資產研究全球主管Geoff Kendrick指出，倘美國退休基金、全球主權基金等買入比特幣資產，將刺激其升勢。他表示，美國退休帳戶或養老基金目前規模達40萬億美元，即使其中1%買入相關資產，都足以令比特幣顯著上升。Bernstein分析稱，加密貨幣倡導者阿特金斯被提名為下屆SEC主席，可能會結束目前的監管，吸引「區塊鏈創新」回到美國，並促進數碼資產的普及化。Bernstein甚至預期比特幣將在未來10年逐漸取代黃金，成機構投資者多元化資產配置一部分。

（綜合報道）

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