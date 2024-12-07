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經濟
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美11月新職22.7萬 高預期 本月減息概率逾九成 標指納指新高

【明報專訊】美國從颶風吹襲的影響恢復，加上波音結束罷工，此前陷於停滯的就業職位強勁反彈。11月非農就業職位增加22.7萬個，高於預期的20萬個，反映10月就業職位增長驟減並非常態。10月非農就業職位增長亦由1.2萬個，向上修訂至3.6萬個。至於失業率在連續兩個月維持在4.1%後，在11月微升至4.2%，符合預期。11月工人時薪按月升幅則維持在0.4%，較預期高出0.1個百分點。按年計算，工人時薪維持在4%，市場原預期回落至3.9%。

市場分析指出，最新招聘速度及失業率反映，美國就業市場「不太熱，亦不太冷」，不會妨礙美聯儲本月再次減息。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示交易員在非農數據公布後，押注本月會議減息0.25厘的概率升至九成以上。相比交易員周四押注本月減息的概率，在七成左右。美匯指數即時跌至105.42。日圓兌每美元升穿150。每百日圓兌港元升至5.18算。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由周四收報的4.146厘，跌至昨晚低見4.077厘。作為按揭利率指標的美國10年期國債孳息率，昨晚亦跌至低見4.126厘。美股三大指數早段向上，標普500指數及納指齊創新高。

彭博：就業穩健 不再推動通脹

彭博社指出，最新數據顯示，在波音罷工和颶風吹襲造成的就業市場波動後，美國就業市場仍然穩健，且不再是推動通脹的主要來源，符合美聯儲的判斷，預示12月可繼續減息。儘管近期通脹壓力仍然高企，但美聯儲自9月以來已合共減息0.75厘，以推動經濟，並確保就業市場穩定。

高盛資產管理公司的多部門投資主管Lindsay Rosner稱，就業職位增幅剛剛好，失業率微升，數據不會扼殺節日氣氛，美聯儲仍有望12月減息。

美消費者信心指數升至74

市場人士預計，整體就業市場趨於放緩，但直至明年就業職位仍可維持平穩的增長。昨晚公布的美國12月密歇根大學消費者信心指數初值升至74，是今年4月以來最高。

此外，印度央行昨維持基準利率在6.5厘不變，但為應對經濟放緩，將存款準備金率下調半個百分點，以緩解流動性壓力。印度央行又將截至2025年3月的財年的GDP增長預測，由7.2%下調至6.6%。印度在截至9月底的季度（第二財季），GDP按年僅增5.4%，遠低於央行預期的7%增幅，是接近兩年最低的增長。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美股 債息 美匯指數 減息預期 失業率 非農就業職位

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