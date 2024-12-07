惠譽降萬達商管評級至C 較違約高一級

萬達商管尋求下月到期債展期

惠譽同時將萬達香港擔保、萬達商管子公司所發行美元債券的評級自「CC」下調至「C」，將該債券的回收率評級自「RR4」下調至「RR5」，為第二低評級，代表債券違約情况下的回收預期低於平均。惠譽已將所有評級移出負面觀察名單。惠譽稱，此次評級下調是基於萬達商管公布，已就2025年1月20日到期的4億美元債券徵求佔未償本金總額96.32%的合資格債券持有人的同意，以修訂債券條款，並豁免潛在違約事件。惠譽認為，萬達商管發起的上述同意徵求是其避免違約的重要一環。

萬達商管在公告中表示，若同意徵求未能成功完成，則可能無法在原到期日支付美元債券的本金和應計利息，這將觸發該公司其他債務下的交叉違約條款。另外，萬達商管債券條款的擬議修訂包括延展債券到期日和部分贖回債券本金，與初始條款相比，擬議修訂條款大幅寬鬆。惠譽續稱，若同意徵求完成或萬達商管未能履行任何債務責任，則將會下調萬達商管和萬達香港的發行人違約評級至「RD」。惠譽將在同意徵求完成後重新評估萬達商管的資本結構和現金流，以確定萬達商管和萬達香港的發行人違約評級。