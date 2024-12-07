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經濟

萬科11月銷售 跌34%至201億

【明報專訊】內地9月底推出一籃子措施救內房，冀樓市「止跌回穩」，惟多間房企上月銷情依然錄得跌幅按年擴大。萬科（2202）昨公布，11月合同銷售金額201.3億元（人民幣，下同），按年仍大跌34.4%。

萬科指出，期內公司實現合同銷售面積163.3萬平方米，較去年同期的190.8萬平方米下跌14.4%。今年截至11月底累計實現合同銷售面積1638萬平方米，合同銷售金額2226.8億元，分別按年大減25.9%及35.1%。

碧桂園融創銷售減半

碧桂園（2007）早前公布11月營運數據指出，合同銷售金額為30.1億元，按年大跌五成，合同銷售建築面積約33萬平方米，按年下跌43.1%。融創（1918）亦公布，11月合同銷售金額為16.1億元，較去年同期大減53.7%，合同銷售面積14.4萬平方米，按年下跌46.2%。合同銷售均價約為每平方米1.12萬元，按年少1340元或14.1%。

中海外銷售額按年升三成

不過，亦有內房企業11月份銷售額及銷售建築面積錄得按年雙雙反彈。向來經營情况較為穩健的中國海外（0688），11月合約物業銷售額300.3億元，按年上升30.9%。相應的銷售面積約為110.3萬平方米，按年上升14%。

此外，建業地產（0832）11月錄得合同銷售建築面積約14.1萬平方米，較去年同期增加33.8%；合同銷售額9.6億元，按年增長7.9%。不過，其每平米平均售價則依然按年減少近兩成至6833元。

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