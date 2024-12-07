偷步炒中央經濟會議 港股升305點 曾升至近二萬創一個月高 二線科網股發威

恒指高開51點，其後逐步擴大，午後曾升374點，高見19,934點，為11月12日以來最高，但升至近二萬關前見阻力，收報19,865點。全周升442點，連升兩周，共漲635點。國指昨升1.7%；科指升2.2%。

恒指換馬 成交1627億升48%

藍籌換馬下，大市成交增加48%至1627億元。北水全日淨流入增加34%至49.8億元。北水淨買入最多是阿里巴巴（9988）及騰訊（0700），分別淨買入11.4億元及7.7億元，騰訊全日成交居首達113.5億元。北水淨賣出最多的是美團（3690），淨沽近12億元。

重磅科網股全線做好，ATMJX升逾1%至3%。二線科網股個別狂飈，平安好醫生（1833）股價一度急升24%，收市升12.7%；商湯（0020）升一成半，為表現最好科指成分股；攜程集團（9961）升近6%。

匯控九連升 內需股受捧

匯控（0005）一度創52周高，高見74.7元，收報74.55元，升1.08%，連升9個交易日。傳美國考慮修改《生物安全法案》，生物科技股連日受追捧，藥明康德（2359）升逾9%，為表現最好藍籌；本周共飈16.1%，也是本周表現最好藍籌。同系藥明生物（2269）昨升逾半成。

內地多地發放消費券，餐飲股、運動用品股等消費概念股做好，海底撈（6862）升近4%；九毛九（9922）、百勝中國（9987）及青啤（0168）升約4%；呷哺呷哺（0520）升逾一成。李寧（2331）及安踏體育（2020）升逾3%。

兩隻新股昨日掛牌上市，多點數智（2586）較招股價大跌逾54%，收報13.8元，為今年以來首掛跌幅第二大新股。每手100股計，一手帳面蝕1641元；重塑能源（2570）微升不足0.1%，收報147.1元。

信誠證券聯席董事張智威指出，昨日港股升勢全面，眾多板塊如科網、內銀、內需等都錄得不錯升幅，明顯是憧憬下周三起召開的中央經濟工作會議，加上預料國家主席習近平會出席，資金偷步炒上。現時市場預期下周會有政策續出台，不過，根據過往經驗，包括9月24日內地宣布救市，大市都在其後的政策發布會後回落，故建議投資者可在下周三開會前部分平倉，一來是趁好消息出貨，二來是目前資金已偷步炒，或擔心政策出台後大市反而會回吐。

明報記者