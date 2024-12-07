順豐獲准分拆REIT深圳上市

集團表示，今年11月在港上市的招股書已披露，有意透過名為南方順豐倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金（順豐基礎設施REIT）的基礎設施不動產投資信託基金在深交所上市，將3個基礎設施項目及其相關資產分拆，包括靠近深圳市寶安區深圳寶安機場的順豐華南物流綜合體項目；位於湖北省武漢市東西湖區的順豐豐泰產業園（武漢）項目；以及位於安徽省合肥市蜀山區的順豐豐泰產業園（合肥）項目。

獲聯交所確認 持華南物流項目等

順豐表示，就建議分拆而言及根據適用的中國法律法規的規定，一項資產支持專項計劃（ABS）將由南方資本管理有限公司設立，以將項目公司及該等項目證券化為相關資產，順豐基礎設施REIT將通過認購ABS將發行的證券而收購ABS的全部權益。ABS其後將收購一間特殊目的公司的100%股權，而持有該等項目的項目公司的100%股權將轉移至該特殊目的公司。順豐基礎設施REIT隨後將在深交所上市，其基金份額將由其投資者認購。順豐董事會認為建議分拆及豁免屬公平合理，並符合集團及股東整體利益，董事會已決議不會根據建議分拆向股東提供保證配額。