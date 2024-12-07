Canalys：今年全球智能手機出貨量料升6%

報告指出，高端手機市場需求保持旺盛。今年第三季全球600美元以上價位手機出貨量按年升15%，廠商人工智能（AI）手機新品進一步引發消費者關注。例如蘋果發布的iPhone 16系列配Apple Intelligence功能，推動市佔率至63%，居於高端市場榜首。

AI手機滲透率明年料增至32%

報告又預計，今年AI手機滲透率將達到17%，預計明年更多旗艦、中高端機型將配備更強大的端側AI能力，全球滲透率將增加至32%，出貨量近4億部。Canalys指出，今年第三季全球AI手機頭五大廠商排名中，蘋果以出貨量3210萬部及市場份額61%，排行首位；其次三星，出貨量錄得1300萬部、25%的市佔率。

不過，摺疊屏手機市場增長率逐漸進入瓶頸期。Canalys預計今年摺疊屏手機出貨量僅能實現13%的按年增長，明年恐迎來按年下滑。雖然摺疊屏新形態的出現在短期內引發了市場興趣，但該形態依然需要解決產品價值定位、耐用性等因素，來維持需求延續性。不過，Canalys稱得益於潛在新玩家的加入，生成式AI及更清晰的產品定位等推動因素，2026年摺疊屏市場仍有望迎來反彈。