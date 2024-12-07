基建債認購不足 錄178億達目標89% 政府零售債首未足額 發言人：受減息或放緩等影響

明報記者 歐陽偉昉

去年綠債保證年利率為4.75厘，是次基建債認購金額較去年綠債少四成，認購人數則少六成。政府預計最終發行額約為178億元，計劃於下周五（13日）公布配發結果。對於是次認購反應 ，政府發言人表示，市民會根據其自身的投資目標，並考慮當前市場環境作出相應投資決定。當局發債旨在為市民提供穩健、具穩定回報的投資選項，同時讓市民參與推動基建項目發展，認為是次發行已達到以上政策目的。另外，政府月初發行的基建機構債券，投標金額為發行額的約3至4.5倍，反映政府債券仍受市場歡迎，投資者肯定本地綠色、基建及債市發展，以及對香港長遠發展的信心。

投資界：首掛若破底可低吸

基建債將於本月18日在港交所上市，凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，基建債首掛「破底」概率不大，即使破底可予其他投資者在二手市場購入的機會。工銀亞洲及耀才證券均表示有客戶認購100手的配發上限，在循環配發機制下有機會全數獲派。溫傑認為3.5厘回報亦屬合理水平，可作中長線投資並持有直至到期，不建議因首日或短期債價波動而沽出。

定存加息美債息較高影響認購

除了股市活躍和減息預期下降，事實上市場亦有其他收息工具，提供高於較基建債的回報，影響市民認購意欲。臨近年結，部分銀行將港元定期利率提高至4厘吸收存款，例如信銀國際推出年息4厘的3個月港元定期，新資金門檻僅需10萬元。另外，美國國債亦可以在未來數年鎖定高息，據券商報價，2028年2月到期的美債孳息率為4.11厘，較基建債高0.61厘，有券商提供入場門檻低至1000美元（約7800港元）。

雖然整體認購人數和金額遠遜去年，不過多間銀行表示客戶平均認購金額高於去年綠債，匯豐表示透過該行認購的投資者，有75%比往年零售綠債或iBond認購金額增加。中銀香港（2388）則指出，是次客戶平均認購金額高於去年綠債，相信客戶會長期持有基建債收息。招商永隆指客戶平均認購金額為15萬元，較去年綠債升逾50%；東亞（0023）表示，客戶認購金額較去年綠色債券及今年初機管局零售債券有雙位數增長。