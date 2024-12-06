線上券商Robinhood明年進軍亞洲 擬星設總部

今年進英市場 提供部分服務

Robinhood Markets執行長Vlad Tenev周三在紐約舉行的公司投資者日上指出，公司計劃很快為亞洲各地的客戶提供服務。公司計劃在新加坡開設亞太辦事處，並在該地區取得經紀牌照。彭博報道，由於新加坡作為全球財富中心，以及其穩定的法治和高效的政府，已成為線上經紀公司的首選市場。

總部位於加州的Robinhood Markets在宣布今次全球擴張計劃前，今年已進入英國市場，為當地客戶提供部分服務。過去一年，Robinhood一直在尋求擴展國際市場，因為這家金融科技巨頭正在尋求本土市場以外的增長，在疫情引發的繁榮之後，本地交易活動已經減弱。

Robinhood Markets進軍亞洲之際，內地老虎證券和富途等競爭對手亦正在國際市場擴張，報道指這可能會加劇線上經紀行業的競爭，而該行業已經面臨不斷上升的成本壓力。

Tenev又表示，公司將擴大與特定活動，例如是體育賽果等掛鈎的合約產品，這些產品將以公司與今年美國總統競選相關的合約為基礎。

（綜合報道）

[國際金融]