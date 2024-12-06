鮑威爾：聯儲局續審慎減息 可與新政府良性合作 不信特朗普安插「影子主席」

美股周四開市初段，三大指數持續向好。越南政府與Nvidia（英偉達）（美：NVDA）簽署協議，將開設人工智慧中心，Nvidia早段升0.45%。據報台積電正與Nvidia洽談在美國亞利桑那州新廠生產Blackwell人工智能晶片，台積電已在為明年初投產做準備，台積電（美：TSM）曾升1%。英特爾（美：INTC）任命兩名獨立董事加入董事會，升0.4%。

首申失業救濟人數超預期 美匯回軟

上周美國首次申請失業救濟人數達22.4萬人，高於預期，數據發布後，美匯指數回軟，報105.9。美國10年期債息及2年期債息，分別升至4.221厘及4.173厘。

鮑威爾又稱，現時美國經濟狀况非常好，增長一直強於預期，就業市場下行風險減少，惟通脹率略高，聯儲局進一步減息可能更加謹慎，在探尋中性利率水平時有條件做到更加謹慎。中性利率是指既不刺激，亦不抑制經濟增長的利率水平。

鮑威爾言論發表後，多位分析師預計今個月會繼續減息0.25厘，利率期貨反映，12月減息0.25厘概率一度升至78.1%。高盛發表報告稱，預期12月、明年1月、3月連續3次會議均會減息0.25厘，並再於明年6月、9月各減息0.25厘。不過，最近聯儲局官員的評論增加了FOMC可能會更早放慢降息步伐的風險，可能在12月或明年1月的會議上就會發生。

褐皮書：大部分地區經濟活動溫和擴張

另聯儲局最新公布的褐皮書顯示，在10月初至11月底期間，美國大部分地區的經濟活動保持溫和擴張步伐；企業對未來幾個月需求上升感到更加樂觀。不過，部分企業擔心，特朗普上任後實施的新關稅政策可能對通脹構成風險。此外，11月企業新增就業不多，但裁員情况維持在極低水平。

至於特朗普競選總統期間，有報道指他的顧問對聯儲局提出不少看法，可能削弱聯儲局的獨立性。鮑威爾周三表示，不擔心特朗普明年1月上場後，聯儲局會失去獨立性，指美國法例保障聯儲局的利率政策決定不受政治干預，並相信美國國會兩黨議員廣泛支持維持聯儲局的獨立性。被問及特朗普和財政部長提名人貝森特時，鮑威爾表示相信自己可與新政府進行良性合作。對於貝森特曾建議特朗普安插一個「影子聯儲局主席」，以削弱聯儲局主席在金融市場上的影響力。鮑威爾稱不相信新政府會這樣做。鮑威爾的主席任期將於2026年5月完結。

（綜合報道）

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