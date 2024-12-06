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經濟

香港地產

華坊盧銘恩：政府應減賣地免供過於求

【明報專訊】本港樓市於今年迎來政策轉捩點，由調控樓市轉變至推出救市措施，惟樓價走勢仍然反覆。華坊諮詢評估董事總經理盧銘恩表示，現時為「政治市」，除受環球經濟因素影響外，《國安法》及23條立法亦影響境外買家來港置業的意欲，並已有不少買家轉購新加坡商用物業；若撇除政治因素，他認為港府要救市，應減少賣地，以免未來供過於求。「北部都會區供應量太多，我和不少業界及學苑派人士均同意，如拆細地皮有序推出，較可控制供應量，以免供過於求」。他又預計，明年發展商會繼續低價賣樓套現。

拆細地皮控制供應免供過於求

環顧本港多個新盤供應重鎮，盧銘恩認為啟德區配套尚未成熟，加上仍有大量潛在供應，來年樓價料將落後於大市，「估計全港樓價明年將回落3%至5%，啟德區則回落約5%，略遜大市；至於較受內地買家歡迎的灣仔、九龍城、沙田、中西區、元朗和油尖旺則較平穩。」他認為人民幣貶值已成內地客來港置業的誘因之一，但3000萬元以上的物業買賣較受內地資金限制下，料交投量仍會較受影響。

盧銘恩同時指出，港府近年雖設一手住宅物業銷售資訊網，但資訊僅為發展商個別上載，買家在讀取資料時較難對比有關數據，故華坊諮詢評估約半年前開始籌備推出一手物業銷售數據庫，以協助買家「價比三家」，「一手新盤除訂價外，不時亦會提供現金回贈，但這些優惠隱藏在售價中，我們新推出數據庫以AI整合發展商的不同付款方式及優惠，顯示真正的成交價，可讓買家在入市前對比同區三家發展商的新盤訂價時，協助分析投資風險。」該公司亦於昨晚舉行十周年酒會，目前公司業務已發展至新加坡、泰國等東南亞地區。

相關字詞﹕華坊咨詢 內地客入市 數據分析 啟德 樓市預測 新盤市場 一手住宅物業銷售條例

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