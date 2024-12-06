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經濟

香港地產

上月6盤5521伙批預售 22年最多 Victoria Blossom天璽‧天2期獲批 勢再掀啟德新盤戰

【明報專訊】雖然上月新盤市况轉靜，惟地政總署最新資料顯示，上月批出6個新住宅樓盤的預售樓花同意書、共涉5521伙，除較10月1633伙獲批預售，按月上升2.4倍，更創自2002年11月錄得6215伙後、22年來的按月新高。可留意是，上月獲批預售私宅涉及5個樓盤、共提供4821伙，市場焦點為長實（1113）旗下涉307伙的啟德跑道區Victoria Blossom第1期，以及新地（0016）旗下涉584伙的啟德天璽‧天2期，兩盤同時獲批預售兼部署短期出擊，意味兩大發展商有機會短兵相接，並掀起啟德新一輪新盤戰。

明報記者 林可為

對於上月有4821伙私宅獲批預售樓花，美聯物業研究部綜合地政總署資料顯示，目前已批出預售但未發售私宅，已上升至1.64萬伙，較10月錄得1.28萬伙增加28%；另截至11月底，市場仍約2.23萬伙待售貨尾，意味全新而隨時可發售私宅單位高達3.88萬伙，按月增加近4500伙或13%。

3.88萬伙私宅隨時可推 按月升13%

一手市場仍有龐大單位庫存尚待消化，發展商亦放慢申請預售樓花速度，11月是繼今年1月、7月後，年內第三次沒有任何私宅或資助性項目新增預售樓花申請。至於上月獲批預售樓花私宅，以啟德兩盤最為矚目。長實旗下啟德跑道區Victoria Blossom第1期，最大亮點是前臨維港，長實執行董事趙國雄早前曾表示，本港樓市已觸底，項目推出時「不需再掟深水炸彈（價）」；長實營業部首席經理郭子威補充，項目各項推廣工作已密鑼緊鼓準備中，預計將成集團明年「頭炮」。

另新地副董事總經理雷霆回應查詢時指出，啟德天璽‧天2期獲批預售樓花後，樓書與示範單位正加緊準備中，會儘快推售。換言之，上述兩大發展商旗下啟德新盤，有機會正面對撼。

上月未有新增預售申請 今年第3次

若以單位總數計，上月獲批預售樓花私宅，以信置（0083）牽頭的將軍澳日出康城第13A、13B期規模最大，合共涉2550伙，市場估計最快明年上半年推出，戶型涵蓋1房至4房間隔。另九倉（0004）旗下、會德豐銷售的九龍龍翔道188號第1、2、3期，共涉133伙。

至於新界方面，萬科香港牽頭的大埔馬窩路第2、3期，上月亦獲批預售，共涉1247伙，市場估計短期內開展宣傳推廣。至於上月獲批預售樓花的資助出售房屋，為涉700伙的房協啟德沐縉街2號項目。

另外，地政總署資料亦顯示，截至上月現時滾存的待批預售樓花總數12,350伙，相對10月錄得17,915伙，按月減少5565伙或31%。此外，信置和資策（0497）、港鐵（0066）合作的油塘高雅里8號項目，單位數量由792伙，減少44伙至最新的748伙，主打中小型單位，預計落成日期由明年9月延長至2027年3月。

相關字詞﹕港鐵 龍翔道188號 日出康城第13A、13B期 信置 新地 長實 天璽‧天2期 Victoria Blossom第1期 地政總署

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