穗樓市回暖 上月二手網簽均價升

黃成軍早前來港出席「廣州優質房地產項目香港推介會」時表示，自去年以來內地陸續推出支持房地產市場政策，促進了廣州房地產市場平穩健康發展，當地房地產市場自10月以來呈現止跌回穩及復蘇態勢，一手住宅的到訪量、認購量及網簽量均大幅增長，市場活躍度大幅提升，且持續性較強；展望未來，認為廣州作為國家中心城市、國際商貿中心、國際性綜合交通樞紐及科技教育文化中心，市內經濟及產業持續發展，2023年廣州生產總值突破3萬億元人民幣，居全國城市第4位，去年末廣州市常住人口較2022年增加9.29萬人，至約1883萬人，為全國第五人口大市，同時廣州產業新舊動能迭代升級正在加速，新興產業加快發展，認為於經濟、產業及人口持續增長下，廣州房地產市場具潛力。

上月一手網簽面積按年增53%

今年11月廣州樓市續靠穩，期內全市一手住宅網簽面積達90.02萬平方米，按年大增53.2%，按月雖減19.2%，但仍遠高於前11個月月均63.26萬平方米的成交水平，以及9月份56.03萬平方米的網簽量；11月全市二手住宅網簽面積為124.12萬平方米，按年增2.5%，按月略降1.3%，惟仍處於近兩年的高位；從成交量看，11月全市一手住宅網簽量達8304套，年內僅次於10月份的1.04萬套，並為今年每月平均5806套的143%，同月全市二手住宅網簽量逾1.3萬套，為全年每月平均約1.1萬套的114%。

隨着樓市成交趨活躍，11月廣州一手及二手住宅的去庫存周期均見縮短，截至11月底止全市一手住宅庫存面積為1078.77萬平方米，較10月底減少3.6%，去庫存周期為16.9個月，較10月底縮短1.6個月，為年內首次回落至18個月內。廣州市房地產中介協會的數據亦顯示，11月底全市二手住宅掛牌量為13.51萬套，較10月底減少1.9%，去庫存周期也較10月底縮短至14.9個月。

一二手住宅去庫存周期縮短

樓價方面，11月一手及二手住宅網簽價格趨穩，全市一手住宅網簽均價為每平方米3.17萬元人民幣，按月稍跌1.3%，二手住宅網簽均價為每平方米2.18萬元人民幣，按月則微升0.2%。參考全國房價行情網數據，11月廣州二手住宅掛牌均價按月升9.88%（見表），使平均單價增至每平方米約4.25萬元人民幣，或反映賣家對市場信心回升。

買家入市意欲回升 到訪量遠超9月

事實上，買家入市意欲也現回升趨勢，11月廣州市主要在售一手住宅樓盤到訪總量為7.34萬組次，認購總量2818套，雖然日均到訪量、認購量較10月後兩周分別減少7%、16.3%，惟仍遠高於9月到訪及認購水平。據全市重點樓盤的監測數據，11月份一手住宅周均到訪量為今年首季周均的173.3%，與第二季基本持平，為第三季的115.8%；周均認購量為首季周均的172.8%、次季的107.1%及第三季的130%。

若看好廣州樓市前景，最近不乏廣州樓盤來港展銷，越秀‧天河‧和樾府為其中之一。位於廣州市天河區鄰近地鐵3號線梅花園站，由越秀地產發展，屋苑設16萬方呎大園林，單位建築面積介乎1345至1938方呎 ，提供戶型以4房為主，單位總價約由967萬港元起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]