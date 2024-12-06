明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
環球樓市

投資策略

穗樓市回暖 上月二手網簽均價升

【明報專訊】廣州樓市自今年9月底全面取消限購以來逐步回暖，11月一手住宅網簽量逾8300套，二手住宅網簽量更達1.3萬套，成交價亦趨穩，其中上月二手住宅網簽均價按月微升。廣州市住房和城鄉建設局副局長黃成軍指出，廣州房地產市場自10月以來呈現復蘇態勢，認為於經濟及產業發展支持下，廣州房地產市場具潛力。

黃成軍早前來港出席「廣州優質房地產項目香港推介會」時表示，自去年以來內地陸續推出支持房地產市場政策，促進了廣州房地產市場平穩健康發展，當地房地產市場自10月以來呈現止跌回穩及復蘇態勢，一手住宅的到訪量、認購量及網簽量均大幅增長，市場活躍度大幅提升，且持續性較強；展望未來，認為廣州作為國家中心城市、國際商貿中心、國際性綜合交通樞紐及科技教育文化中心，市內經濟及產業持續發展，2023年廣州生產總值突破3萬億元人民幣，居全國城市第4位，去年末廣州市常住人口較2022年增加9.29萬人，至約1883萬人，為全國第五人口大市，同時廣州產業新舊動能迭代升級正在加速，新興產業加快發展，認為於經濟、產業及人口持續增長下，廣州房地產市場具潛力。

上月一手網簽面積按年增53%

今年11月廣州樓市續靠穩，期內全市一手住宅網簽面積達90.02萬平方米，按年大增53.2%，按月雖減19.2%，但仍遠高於前11個月月均63.26萬平方米的成交水平，以及9月份56.03萬平方米的網簽量；11月全市二手住宅網簽面積為124.12萬平方米，按年增2.5%，按月略降1.3%，惟仍處於近兩年的高位；從成交量看，11月全市一手住宅網簽量達8304套，年內僅次於10月份的1.04萬套，並為今年每月平均5806套的143%，同月全市二手住宅網簽量逾1.3萬套，為全年每月平均約1.1萬套的114%。

隨着樓市成交趨活躍，11月廣州一手及二手住宅的去庫存周期均見縮短，截至11月底止全市一手住宅庫存面積為1078.77萬平方米，較10月底減少3.6%，去庫存周期為16.9個月，較10月底縮短1.6個月，為年內首次回落至18個月內。廣州市房地產中介協會的數據亦顯示，11月底全市二手住宅掛牌量為13.51萬套，較10月底減少1.9%，去庫存周期也較10月底縮短至14.9個月。

一二手住宅去庫存周期縮短

樓價方面，11月一手及二手住宅網簽價格趨穩，全市一手住宅網簽均價為每平方米3.17萬元人民幣，按月稍跌1.3%，二手住宅網簽均價為每平方米2.18萬元人民幣，按月則微升0.2%。參考全國房價行情網數據，11月廣州二手住宅掛牌均價按月升9.88%（見表），使平均單價增至每平方米約4.25萬元人民幣，或反映賣家對市場信心回升。

買家入市意欲回升 到訪量遠超9月

事實上，買家入市意欲也現回升趨勢，11月廣州市主要在售一手住宅樓盤到訪總量為7.34萬組次，認購總量2818套，雖然日均到訪量、認購量較10月後兩周分別減少7%、16.3%，惟仍遠高於9月到訪及認購水平。據全市重點樓盤的監測數據，11月份一手住宅周均到訪量為今年首季周均的173.3%，與第二季基本持平，為第三季的115.8%；周均認購量為首季周均的172.8%、次季的107.1%及第三季的130%。

若看好廣州樓市前景，最近不乏廣州樓盤來港展銷，越秀‧天河‧和樾府為其中之一。位於廣州市天河區鄰近地鐵3號線梅花園站，由越秀地產發展，屋苑設16萬方呎大園林，單位建築面積介乎1345至1938方呎 ，提供戶型以4房為主，單位總價約由967萬港元起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

相關字詞﹕環球樓市 廣州樓市

上 / 下一篇新聞

德勤控「清盤王」等擅取機密資料 黎嘉恩：嚴格遵守僱傭合約行事
德勤控「清盤王」等擅取機密資料 黎嘉恩：嚴格遵守僱傭合約行事
憧憬美放寬監管 比特幣衝破10萬美元
憧憬美放寬監管 比特幣衝破10萬美元
美圖悉售虛幣 派特別息0.109元
美圖悉售虛幣 派特別息0.109元
恒指挫182點連跌兩日 成交縮減至不足1100億
恒指挫182點連跌兩日 成交縮減至不足1100億
毛戈平錄1738億孖展 今年最多
毛戈平錄1738億孖展 今年最多
匯控完成架構重組 明年1月生效
匯控完成架構重組 明年1月生效
富達：中國股票處低配 觀望刺激政策 貝萊德：明年可續超配美股 企業盈利強勁
富達：中國股票處低配 觀望刺激政策 貝萊德：明年可續超配美股 企業盈利強勁
標普料明年內房銷售額最多降一成
標普料明年內房銷售額最多降一成
金管局就優化《銀行業條例》諮詢公眾
金管局就優化《銀行業條例》諮詢公眾
內媒：回購增持貸款比率升至九成
內媒：回購增持貸款比率升至九成
瑞銀：內地與港億萬富豪財富減17%
瑞銀：內地與港億萬富豪財富減17%
英准3英國與Vodafone合併
英准3英國與Vodafone合併
東亞降港今年GDP增長預測至2.6%
東亞降港今年GDP增長預測至2.6%
鮑威爾：聯儲局續審慎減息 可與新政府良性合作 不信特朗普安插「影子主席」
鮑威爾：聯儲局續審慎減息 可與新政府良性合作 不信特朗普安插「影子主席」
日央行委員：不排除本月加息 日圓兌美元再升穿150關
日央行委員：不排除本月加息 日圓兌美元再升穿150關
OPEC+增產延至明年4月 布油72美元水平爭持
OPEC+增產延至明年4月 布油72美元水平爭持
線上券商Robinhood明年進軍亞洲 擬星設總部
線上券商Robinhood明年進軍亞洲 擬星設總部
張兆聰：港股剩AI加密幣概念股強勢
張兆聰：港股剩AI加密幣概念股強勢
港元定存要勤搬銀行獲高息
港元定存要勤搬銀行獲高息
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：明年風險高 投資勿太多憧憬
植耀輝：明年風險高 投資勿太多憧憬
方保僑：「開放銀行」潮流來襲
方保僑：「開放銀行」潮流來襲
技術取勝：福耀玻璃52元不宜失
技術取勝：福耀玻璃52元不宜失
盧駿匡：港股轉淡靜 破局需國策配合
盧駿匡：港股轉淡靜 破局需國策配合
劉思明：傳統行業股回暖 旅遊概念股受捧
劉思明：傳統行業股回暖 旅遊概念股受捧
周顯：高層變動 預示港交所發展
周顯：高層變動 預示港交所發展
譚新強：《蔽月無眠》演後感 世界首齣結合中國戲曲與西方歌劇
譚新強：《蔽月無眠》演後感 世界首齣結合中國戲曲與西方歌劇
湯文亮：物業投資者要「破地獄」
湯文亮：物業投資者要「破地獄」
上月6盤5521伙批預售 22年最多 Victoria Blossom天璽‧天2期獲批 勢再掀啟德新盤戰
上月6盤5521伙批預售 22年最多 Victoria Blossom天璽‧天2期獲批 勢再掀啟德新盤戰
維港‧雙鑽特色戶7080萬沽 呎價4萬
維港‧雙鑽特色戶7080萬沽 呎價4萬
Baleno 35萬租西洋菜南街舖 低高峰八成
Baleno 35萬租西洋菜南街舖 低高峰八成
華坊盧銘恩：政府應減賣地免供過於求
華坊盧銘恩：政府應減賣地免供過於求
淺水灣道Sunbeam 單號洋房2.1億易手
淺水灣道Sunbeam 單號洋房2.1億易手