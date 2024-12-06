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經濟
2024年12月6日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
德勤控「清盤王」等擅取機密資料 黎嘉恩：嚴格遵守僱傭合約行事
憧憬美放寬監管 比特幣衝破10萬美元
美圖悉售虛幣 派特別息0.109元
恒指挫182點連跌兩日 成交縮減至不足1100億
毛戈平錄1738億孖展 今年最多
匯控完成架構重組 明年1月生效
富達：中國股票處低配 觀望刺激政策 貝萊德：明年可續超配美股 企業盈利強勁
標普料明年內房銷售額最多降一成
金管局就優化《銀行業條例》諮詢公眾
內媒：回購增持貸款比率升至九成
瑞銀：內地與港億萬富豪財富減17%
英准3英國與Vodafone合併
東亞降港今年GDP增長預測至2.6%
鮑威爾：聯儲局續審慎減息 可與新政府良性合作 不信特朗普安插「影子主席」
日央行委員：不排除本月加息 日圓兌美元再升穿150關
OPEC+增產延至明年4月 布油72美元水平爭持
線上券商Robinhood明年進軍亞洲 擬星設總部
張兆聰：港股剩AI加密幣概念股強勢
港元定存要勤搬銀行獲高息
英鎊定存高息精選
植耀輝：明年風險高 投資勿太多憧憬
方保僑：「開放銀行」潮流來襲
技術取勝：福耀玻璃52元不宜失
盧駿匡：港股轉淡靜 破局需國策配合
劉思明：傳統行業股回暖 旅遊概念股受捧
周顯：高層變動 預示港交所發展
譚新強：《蔽月無眠》演後感 世界首齣結合中國戲曲與西方歌劇
湯文亮：物業投資者要「破地獄」
穗樓市回暖 上月二手網簽均價升
上月6盤5521伙批預售 22年最多 Victoria Blossom天璽‧天2期獲批 勢再掀啟德新盤戰
維港‧雙鑽特色戶7080萬沽 呎價4萬
Baleno 35萬租西洋菜南街舖 低高峰八成
華坊盧銘恩：政府應減賣地免供過於求
淺水灣道Sunbeam 單號洋房2.1億易手
劉思明：傳統行業股回暖 旅遊概念股受捧
【明報專訊】港股恒指本周以來窄幅震盪，成交低迷，沒有太大啟示。不過，市場呈現較明顯風格，傳統行業股回暖，少數新興產業包括旅遊概念股仍受青睞受捧。
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