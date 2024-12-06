金管局就優化《銀行業條例》諮詢公眾

檢討金融管理專員執法權力

至於其餘3項建議，金管局指簡化銀行三級制至二級制，以及容許銀行為防範及偵測金融罪案而交換客戶、帳戶及交易的信息，已經分別於今年8月及9月公布諮詢總結，當局亦正在就檢討金融管理專員的執法權力並正諮詢業界。

金管局指出，香港銀行體系維持穩健並得到妥善監管，不過隨着銀行業迅速發展，加上本地與國際規管和監管環境不斷演變，當局不時檢討與評估銀行業規管和監管的政策及法律框架，讓當局能夠有效地履行《銀行業條例》，特別在促進銀行體系的整體穩定與有效運作方面的職能。

當局表示是次檢討的目的，是為反映銀行業的最新運作和國際與本地規管和監管模式的發展、理順過去在香港監管經驗中發現的具體事宜，以及確保香港與其他主要金融中心的監管制度繼續保持一致。