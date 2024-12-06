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經濟

德勤控「清盤王」等擅取機密資料 黎嘉恩：嚴格遵守僱傭合約行事

【明報專訊】被市場稱為「清盤王」的黎嘉恩加入會計師樓德勤36年，惟最新一份在12月3日的法庭傳票顯示，德勤狀告包括黎嘉恩在內的3名前「合伙人」違反僱員合約，包括指控他們下載了德勤大量機密文件，作轉投競爭對手之用等，要求3人終止聘用後6個月內，不得以任何方式受聘或參與競爭對手的相關業務，以及賠償可能引發的潛在損失等。黎嘉恩接受本報記者查詢時，承認本周二已正式離開德勤，並強調嚴格遵守僱傭合約行事，自問盡心盡力做出成績及有所交代。

明報記者 方楚茵、陳偉燊

德勤昨日回應本報查詢時指出，現已離職的香港重組業務部門從業人員黎嘉恩、甘仲恒及陳智聰，由於違反合同及受信義務，以及對公司的忠誠義務，已被公司發出傳票。而根據公開資料，有關聆訊已排期於下周五（13日）上午於高等法院審議。另外德勤亦透露，中國大陸重組業務部門的鄒文晉已被強制休假，亦將對鄒採取法律行動。

指黎任職期間招攬多名合伙人跳槽

本報就事件聯絡黎嘉恩，他表示在11月8日提出辭職，並於12月3日正式離開德勤，已嚴格遵守僱傭合約行事，又指在任職德勤36年期間，雖然身體不好，但也自問盡心盡力做出成績及有所交代。

按傳票指出，德勤根據內部調查及其電子設備或伺服器上保存的通訊和文件發現，今年7月至11月，第一被告黎嘉恩在仍受僱德勤期間，秘密與競爭企業進行了多次討論，以推進關於陳、甘兩人及其他6名均是德勤破產及重組服務業務的成員的合伙人，將集體離開德勤並加入競爭對手。黎嘉恩更與競爭對手討論了包括為合作伙伴提供的薪酬、獎金和晉升前景，以及此次的過渡安排。

為了推進令離職的合伙人能夠將德勤的業務和專有權利轉讓給競爭對手，陳智聰及甘仲恒獲取了德勤客戶和業務清單，並將這些德勤的機密商業信息傳遞給競爭對手；又指在黎嘉恩知悉並同意的情况下，陳智聰及甘仲恒在德勤不知情且未同意的情况下，下載了大量德勤的機密資料和文件，並意圖將其帶給競爭對手。

黎嘉恩：休息中 無加入競爭對手

德勤指出，黎嘉恩、陳智聰、甘仲恒3人因此違反了其合約義務和信託義務，以及對德勤的誠實信用義務。 同時，他們以非法手段密謀損害德勤，並促使其他合伙人違反他們的合約和信託義務。德勤要求3人賠償，包括其違反合約、信託義務等的賠償。

早於10月市場便傳出黎嘉恩將「過檔」安永，並有逾10名合伙人跟隨。黎嘉恩昨日回應本報時則表示，現時才離職不久，未有如外間所言很快便加入競爭對手，目前仍在休息當中。

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