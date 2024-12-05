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經濟

香港地產

仲量聯行料明年底新盤供求較平衡

【明報專訊】9月起美國啟動減息，加上10月出台的《施政報告》放寬按揭成數，樓市氣氛再趨活躍，令新盤庫存量下降；據仲量聯行最新報告指出，以過去一年一手住宅成交量，推算現有一手私宅供應量（樓花及已落成項目未售出單位），市場已由去年高峰期需101.6個月消化新供應（約8年半），回落至今年10月78.2個月（約6年半），預期新盤庫存，將於明年底緩和至供求較平衡水平。

報告續指出，未來3至4年本港將有約10.8萬個私宅潛在新供應，較2021年樓價高位時僅增加一成；住宅新供應由2021年12月需時54.4個月消化供應量（約4年半），急升至2022年的95.4個月（近8年），並於去年見頂至101.6個月（約8年半），反映市况下行。

新盤消化期明年底減至近5年

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，展望明年，若一手成交量回復至每年1.8萬伙，住宅新供應可望於明年12月，降至只需58個月便可消化（近5年），接近2021年較為平衡時期的水平。李續稱，雖然現時未售出單位存貨量仍高，但需留意的是，目前已批出土地、可隨時動工的潛在單位數量降至1萬個，為2012年有紀錄以來新低，並較去年3月的2.5萬個回落60%，預示中期存貨增長或會放緩。

太子道西233號呎價高見2.9萬

綜合市場資訊，本月首4日整體一手成交僅錄約70宗，惟不乏豪宅成交。新地（0016）、會德豐合作的何文田太子道西233號新售出兩伙，其中16樓B單位，實用1039方呎4房雙套戶，成交價逾3014.1萬元、實呎2.9萬元，成交價、實呎均創項目新高；項目過去一周累售8伙，吸金逾2.2億元。恒地（0012）牽頭啟德跑道區天瀧，自10月中起推售現樓後累沽46伙、套現18億元，售出第7座10樓A室，實用1002方呎3房戶，成交價3330萬元、實呎3.32萬元。

宏安地產（1243）黃大仙薈鳴，推出全新「富戶置其屋付款計劃」，買家可享樓價直減27%，連同3%印花稅折扣，即共享30%折扣。此外，若買家為「特選富戶買家」，即需繳納倍半或雙倍淨租金、或已收取遷出通知書的房委會或房協租戶，可額外獲6.8萬元特恵搬遷津貼。

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