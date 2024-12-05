政府2013年取消勾地 重掌賣地主導權

本港賣地史上，以政府主動推出、並以公開拍賣形式為主，但至1998年，政府曾因亞洲金融風暴而暫停賣地9個月，1999年政府推出勾地制，與公開拍賣形式賣地並行，當時政府在勾地表內加入多幅地皮，並由發展商按需要及興趣提出勾地申請，成功勾地後再進行公開拍賣。至2004年，經歷SARS後，政府更取消定期賣地，由勾地制度全面取代。

早於1999年推出勾地制度

不過，及後本港住屋供不應求，政府於2010年恢復主動賣地，並與勾地制同時實行，以增加住屋供應。2011年政府取消往常慣用的公開拍賣形式賣地，賣地改以招標形式進行，以免在淡市下出現發展商忍手而影響樓市氣氛。

到2013年，政府全面取消勾地機制，重掌賣地主導權。

另外，值得一提，原本政府以招標形式賣地後，只會公布中標財團的出價，但被市場認為有關方式透明度較低，市場未能掌握其餘發展商出價的態度，故政府於2018年，終決定地皮成功售出後一段時間，會以不記名形式公布所有落選標書之出價，有關方式一直沿用至今。